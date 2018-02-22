المسؤولية أمانة… فيها أسرار كل تقدم ونجاح

أقرت الشريعة الاسلامية مبدأ تحمل المسؤولية وحملت كل فرد في الحياة امانة ادائها على اكمل وجه كل من موقعه الخاص وحسب قدراته وامكانياته، سواء في الدنيا او الأخرة قال تعالى «ايحسب الانسان ان يترك سدى» «سورة القيامة 36».

وقد وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسؤولية على كل فرد في الأسرة والمجتمع فقال «كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع وهو مسؤول عن رعيته» متفق عليه.

– ان الشعور بالمسؤولية والقيام بها وادائها على اكمل وجه يجب ان يصبح في حياتنا خلقاً وسلوكاً وضرورة تمارس في واقع الحياة حتى لا يحدث التساهل في الواجبات وحتى لا تضيع الحقوق وحتى تنجز الاعمال وتنجح المشروعات وتسود الاخلاق وقيم الخير في المجتمع.

– بالاضافة الى ذلك فممارسة الاعمال بشكل خاص وتحمل المسؤولية يثريان خبرات الانسان ويعملان على تزويده بالحكمة الضرورية والقدرة على ان يكتسب المهارة اللازمة لاداء العديد من الاعمال والمهمات التي قد تكون معقدة، هذا ويمكن للانسان ان يكون قادراً بفضل هذه الخبرات ان يكون الامل الذي تتجه اليه عيون وقلوب الناس الذين لا يعلمون كيفية القيام بالاعمال والمهمات المعينة وخاصة في الاوقات الصعبة.

– لقد اجمعت الدراسات العلمية بان اداء المسؤولية كما يريدها الشرع الاسلامي الحكيم بكل امانة واخلاص وبمراقبة الله تعالى بتقوى وايمان، تكسب الفرد والمجتمع والوطن والامة كل تقدم وازدهار وتوفيق ونجاح.