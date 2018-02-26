– الأحمد: آفة القروض تلتهم دخل معظم الأسر والحكومة تركت البنوك تتفنن في إغراء المواطنين

– الشلاحي: شركات التكييش وحب المظاهر من أبرز أسباب تنامي الفقر بين الكويتيين

– البارون: لابد من الابتعاد عن تقليد الآخرين ومراعاة الاحتياجات والظروف الأساسية

تحقيق – ناجح بلال:

في مؤشر على ازدياد أعداد الكويتيين المحتاجين واتساع مظلة “الرعاية الاجتماعية” كشفت أهداف وسياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية ضمن الخطة الانمائية للدولة “2015/2016 – 2019/2020″ عن ارتفاع ملحوظ ومضطرد في اعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبيت الزكاة.

قدرت الخطة ان يصل تعداد الافراد المستفيدين من مساعدات ” الشؤون” في عام 2020 الى 127 الفاً في حين كان اجمالي تلك المساعدات بحدود 50371 وقفز الى 79 ألفاً في 2015 وإلى 94 ألفاً في 2016 و106 آلاف في 2017 فيما قدرته بنحو 108 آلاف في 2018 و115 ألفاً في 2019.

كما قدرت ان يصل عدد الافراد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من بيت الزكاة الى 200 ألف فرد في 2020 علماً ان تعدادهم في 2013 حسب بيانات تلك الخطة كان 187620 فرداً وفي 2015 بحدود 190 ألفاً وفي 2016 نحو 192 ألفاً وفي 2017 كانوا 194 ألفاً فيما قدر عددهم لعام 2018 بنحو 196 ألفاً وفي 2019 بـ 198 ألفاً.

أما على صعيد الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية من بيت الزكاة فقدرت خطة الدولة وصولهم الى 40 ألف اسرة علما بان اجمالي هذه الأسر في 2013 كان بحدود 33122 أسرة.

ويرى الخبير الاقتصادي عبدالوهاب الأحمد ان تزايد اعداد الكويتيين المسجلين في المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبيت الزكاة وكذلك في الجمعيات الخيرية يبين مدى محدودية الدخل لدى شريحة كبيرة من المواطنين، لافتا الى ان الرواتب في حد ذاتها ليست بالقليلة ولكن آفة القروض الاستهلاكية تلتهم دخل معظم الأسر الكويتية.

ويضيف ان الحكومة تركت البنوك تتفنن في اغراء المواطنين للحصول على القروض بايسر الشروط فضلا عن حالة التضخم التي ادت الى انخفاض قيمة العملة، لافتاً الى ان المواطن كان قبل عشر سنوات يملأ عربة التسوق بالمواد الغذائية من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية او المراكز التسويقية بحدود 30 ديناراً فيما حالياً نفس العربة تكلفه ما يزيد عن 90 ديناراً.

ويكشف مصدر في جمعية الاصلاح الاجتماعي رفض ذكر اسمه ان هناك اسر كويتية متعففة تحصل على مساعدات شهرية في سرية تامة، لافتاً ان جمعية الاصلاح أنشأت لجنة داخلية تراعي هذه الأسر، مؤكداً في الوقت ذاته ان هناك الكثير من الأسر الاخرى تحصل على مساعدات مباشرة علنية.

ويشير إلى ان الكويتيين الميسورين يتبرعون ببذخ للجمعيات الخيرية التي لها سمعتها، مشيراً الى ان الاولوية في المساعدة للأسر التي فقدت عائلها ولا يكفيها معاشه او الأسر التي يقبع عائلها في غياهب السجون.

يقول المحامي فواز الشلاحي: ان مكتبه يعج بقضايا المتخلفين عن السداد ومن عليهم ضبط واحضار لافتا الى ان الكثير منهم يذهبون فعلا باوامر الضبط والاحضار للحصول على المساعدات من اللجان الخيرية، معتبراً ان الفقر يتزايد في ظل غياب الرقابة المحكمة من البنك المركزي على الشركات المالية التي تقوم بتكييش القروض واعادة جدولتها فضلا عن الكثير من الاغراءات التي تقدمها البنوك للحصول على القروض.

ويلفت الشلاحي الى ان وسائل التواصل الاجتماعي شجعت على زيادة الشره الاستهلاكي للمواطنين من خلال الدعاية للمطاعم والسيارات والامور الاخرى بصورة يقع المواطن فيها ضحية.

ويضيف ان الكويتي اصبح راتبه لا يكفي للكشخة ولرواتب الخدم وللكثير من الامور الاخرى ولهذا يحصل الكثير من الكويتيين على المساعدات الاجتماعية من بيت الزكاة او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من الجمعيات الخيرية، مطالباً بضرورة زيادة التوعية القانونية لدى الشعب حتى لا ينجرف المواطن المسكين لاغراءات الشركات بمختلف انواعها.

ويرى استاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون ان مظاهر محاكاة وتقليد الآخرين وراء زيادة الضيق المالي الذي يعاني منه الكثير من المواطنين، لافتا الى ضرورة ان يراعي كل احتياجاته وظروفه الاساسية، لافتاً الى ان هناك من يقترض من اجل شراء شقة في الخارج وهو ليس بحاجة لها وهناك من لديه سيارة جيدة جدا ولكنه شعر بالغيرة عندما وجد قريبه او صديقه اشترى سيارة بمواصفات خاصة.

ويضيف د. البارون ان الانسان لابد وان يرضى بما لديه، لافتا الى ان الشباب هم الفئة الاعلى نسبيا في حب المظاهر والتقليد. كما ان الغيرة لدى النساء اعلى من الذكور في حالات كثيرة.