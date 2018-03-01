“المستقبل”: زيارة الحريري دشنت مرحلة جديدة

بيروت – “السياسة”:

دشنت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى السعودية، والاستقبال اللافت الذي لاقاه من خادم الحرمين الشريفين، مرحلة جديدة بكل المقاييس في علاقات لبنان بالمملكة التي أرادت من خلال حفاوة الاستقبال برئيس الوزراء اللبناني، أن تؤكد مدى حرصها على أن تبقى العلاقات مع لبنان متميزة.

وأكدت أوساط قيادية في تيار “المستقبل” في تصريحات لـ “السياسة”، أن ما بعد الزيارة لن يكون كما قبلها، في ضوء النتائج التي أفضت إليها، بالتوازي مع ترقب عودة الموفد الملكي السعودي نزار العلولا لاستكمال مهمته، في سياق توفير الظروف التي تساعد على تعزيز مسار العلاقات وتوطيدها في المجالات كافة.

وأكدت، أن السعودية لن تدّخر جهداً لمساعدة لبنان، وهي التي طالما وقفت إلى جانبه في الظروف كافة، وهو ما سمعه الرئيس الحريري من كبار المسؤولين السعوديين، الذين يعتبرون أن الاستقرار في لبنان فيه مصلحة لكل العرب.

وأشار الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، إلى أن “الخطاب الانتخابي للتيار عند إعلان المرشحين للانتخابات النيابية، سيكون جامعاً وسنسمي الأمور بأسمائها، سيما المشكلات مع حزب الله، ولكن من ضمن مشروعنا الوطني، وليس مشروعه الفئوي الذي يريد أن يجرنا إليه”، مؤكداً “أننا سنخوض الانتخابات في 6 مايو من أجل أن يكون 7 مايو يوماً جديداً ومجيداً لتثبيت الاستقرار والتقدم بالبلد إلى الأمام”.

انتخابياً، قرر النائب محمد الصفدي العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية، مؤكداً أنهم معنيون بالانتخابات انطلاقاً من حرصهم على طرابلس وشعبها.

وقال “إننا سنخوض هذا الاستحقاق، داعمين تيار المستقبل”.

إلى ذلك، تبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، من سفير فرنسا لدى لبنان، برونو فوشيه، أن مؤتمر “سيدر” لدعم لبنان، سيعقد في موعده في 6 أبريل المقبل في باريس، في حين أن الاجتماع التحضيري سيعقد في 26 مارس الجاري.

وثمّن “لقاء الجمهورية”، الجهود التي تبذلها السعودية لإعادة العلاقة مع لبنان الرسمي إلى أفضل ما يمكن، بما يضمن مصلحة البلدين الشقيقين المبنية على علاقة تاريخية يجب ألا تهتز.