دشن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي المرحلة الأولى لتطبيق التوقيع الالكتروني وبينت رئيس قسم تطوير النظم بالوزارة عذاري المسفر على موظفي الوزارة في تصريح صحافي امس أن عملية التوقيع الالكتروني سوف تكون لمدة أسبوع في إدارة مركز نظم المعلومات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

واشارت المسفر الى أن هذه المرحلة المهمة ستلحقها مرحلة التطوير والتطبيق لاستخدام التوقيع الالكتروني في مشروع ميكنة دورة العمل المستندية بالوزارة.

وأفادت أن عملية التسجيل الالكتروني هي خطوة ضرورية ومهمة تجاه تطبيق الحكومة الالكترونية حيث يوفر التوقيع الالكتروني الوقت والجهد للمستخدم ويعطي ضمان أمن السرية لصاحب التوقيع وكذلك يضفي الحجية والسند القانوني لجميع الوثائق الالكترونية التي يتم التوقيع من خلالها بحيث يتم ربط التوقيع بكل المعلومات على شريحة البطاقة المدنية وبرقم سري خاص.

واضافت يتم التوقيع الالكتروني من خلال قراءة شريحة البطاقة المدنية وإدخال الرقم السري لصاحب التوقيع فيما يتم التحقق من صحة البيانات ووقت التوقيع من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهو بذلك ينهي الكثير من مشاكل التوقيع واهمها التزوير والتوقيع بتاريخ وثيقة مختلف عن وقت وتاريخ التوقيع الفعلي.

ومن جانبها قالت منتهى العبدالغفور – اختصاصي معلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمشرفة على عملية التسجيل الالكتروني في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أن عملية التسجيل تمت بمنتهى التنظيم والسلاسة، شاكرة حسن تعاون القائمين على التنسيق في إدارة مركز نظم المعلومات .

ولفتت الى انه تم تسجيل أكثر من 155 موظفا من بداية التسجيل والأعداد في ازدياد، مشيرة في الوقت ذاته الى أن من لم يستطع التسجيل خلال هذا الأسبوع لأي ظرف كان يستطيع التوجه إلى مراكز التسجيل الالكتروني في الهيئة العامة للمعلومات المدنية المتاحة في الكثير من الأماكن منها المبنى الرئيسي في جنوب السرة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي في منطقة شرق.