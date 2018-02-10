المشاركون ثمنوا دور الكويت في إقامة مؤتمر “إعادة إعمار العراق”

كونا:

ثمنت وثيقة لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية أمس دور الكويت في اقامة مؤتمر اعادة اعمار العراق في الفترة من 12 وحتى 14 فبراير الحالي لحشد الدعم الدولي لدعم خطط اعمار العراق.

وحثت (الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الارهاب) التي اعتمدها المؤتمر الثالث للبرلمان للعربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في ختام اعماله الدول العربية على المشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق.

ودعت الوثيقة كذلك الى تعزيز الجهود الرامية الى تنفيذ المبادرات العربية ذات الصلة بالتشغيل ومحاربة البطالة وتفعيل قرارات القمة العربية التنموية الاولى التي عقدت في الكويت عام 2009 خاصة القرار التاسع حول البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية.

كما حثت الوثيقة على الاستفادة من مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي “كاحدى الآليات الاجتماعية للقضاء على الارهاب”.

ودعت الوثيقة الى دعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والارهاب ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل (مركز الوسطية) في الكويت.