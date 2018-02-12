بيروت – “السياسة”:

في إطار الاستعدادات لمؤتمر “روما 2” المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، عقد اجتماع تحضيري أمس، برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مع المسؤولين والخبراء التقنيين، في السراي الحكومي.

وقال المشنوق خلال الاجتماع، “إننا نرى في مؤتمر روما فرصة تاريخية نحصل فيها على احتياجاتنا من أجل مستقبل آمن، ليس في لبنان فقط إنما في العالم”، مشيراً إلى “أننا نتطلع إلى اليوم الذي يصبح السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة، ونتطلع إلى اليوم الذي يعود الجيش إلى ثكناته ليقوم بواجبه بحماية حدود الوطن، وتبقى قوى الأمن مسؤولة وحدها عن أمن اللبنانيين”.

وأشار إلى أن “الخطة الخماسية التي عرضناها هي خطة تطويرية لنقل المؤسسات إلى جيل جديد من العمل والحداثة، لتمكين ثقة اللبنانيين الأمنية بالدولة والقانون”.

وأوضح أنه لم ترفض أي دولة عربية المشاركة في مؤتمر روما، مشيراً إلى أن غياب السفير السعودي عن الاجتماع، سببه وجوده في المملكة، مشدداً على أن تحديد موعد انعقاد المؤتمر في 15 مارس المقبل، يؤكد أن هناك أجواء إيجابية بحضور كل الدول التي يُقال بأنها لن تشارك.

وشدد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على أن “قوى الأمن الداخلي جزء أساسي من مؤسسات الدولة ونحن في عملنا استطعنا المحافظة على البلد”.

من جهته، أكد السفير الإيطالي خلال الاجتماع، أن مؤتمر “روما 2” سينعقد في 15 مارس المقبل.

بعدها، عقد اجتماع تحضيري ثان لمؤتمر “روما 2” في السراي الحكومي، بمشاركة المشنوق ووزير الدفاع يعقوب الصراف الذي أكد أن المؤتمر ليس مؤتمراً خلافياً، مشيراً إلى أن الهدف من دعم القوات المسلحة اللبنانية هو تقوية هذه المؤسسات وحاجة المجتمع الدولي لتثبيت الاستقرار الأمني المتفق عليه من الجميع.