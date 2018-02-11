المشنوق: لن نقبل بأي سلاح إلا ضمن إطار الشرعية

بيروت- “السياسة”:

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، عدم القبول بأي سلاح إلا ضمن إطار الشرعية اللبنانية، داعيا إلى حل جميع الخلافات بالحوار وتحت سقف الدولة.

وقال “كل كلام آخر هو خارج الحقيقة وخارج التداول وخارج القدرة على التأثير”.

ولفت إلى أن “مشكلة السلاح هي في كل لبنان، وليس في بيروت فقط”، مشيرا إلى “أننا نعي هذه المشكلة ولا نتجاهلها، لكن معالجتها تتم عبر الستراتيجية الوطنية الدفاعية، التي تحدد لهذا السلاح دوره بإمرة الدولة في مواجهة أي عدوان، وأي كلام آخر لن نوقع عليه، ولن نوافق عليه”.

إلى ذلك، زار السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، منطقتي عرسال والقاع، حيث تفقد وحدات الجيش اللبناني المنتشرة هناك، مؤكدا دعم بلاده للبنان وللجيش الذي يشكل العامود الفقري للبلد، لافتا إلى أن باريس تريد أن تعزز هذا الدعم خلال المؤتمر الدولي الذي سينعقد في روما.