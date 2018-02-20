طلال السعيد

البعض ممن رفض طلب تأجيل الاعتصام لحين نهاية المؤتمر ورد موفدي صاحب السمو الامير اللذين حملا له الرغبة الأميرية يطالب حالياً بالمصالحة الوطنية والمصالحة الوطنية تعني بالضبط إسقاط الأحكام حتى قبل صدورها من محكمة التمييز، فالذي حصل هو تأجيل نفاذ الحكم لحين الفصل بالتمييز! والحديث عن المصالحة الوطنية هو بالضبط حديث عن إسقاط الأحكام بعفو أميري، وهذا يعني أيضا إسقاط السابقة وكأن لم تكن!

ولَم يبحثوا في شروط المصالحة، فليس هناك مصالحة من دون شروط، ولا يمكن في أي حال من الأحوال ان تتم بالمطالبات فقط، فحين تم إرسال المندوبين لهم للتفاهم كانا يحملان صيغة واضحة ليتم التفاهم عليها وهي تأجيل الاعتصام لحين نهاية المؤتمر ثم التباحث فيما بعد بالمطالبات والمدة المطلوبة هي يومين فقط، وتم رفض الطلب بشدة واصرار ومن دون ابداء الأسباب، فلم يتم الرد على الرسالة نهائيا، وهذه حقيقة يشهد بها التاريخ!

والان هم يطالبون باسقاط الأحكام او بما أسموه المصالحة الوطنية، ولَم يبينوا لنا بين مَن ومَن، وما الذي سوف يقدمونه مقابل تحقيق مطالبهم، فليس هناك مصالحة تتم بواسطة المطالبات غير محددة الاتجاه، ومن دون تفاهم بين طرفين، والمشكلة ان هناك أطرافاً عدة تدعي انها تمثل المعارضة، والواضح ان بعضهم لا يميل للاخر، ولكل طرف اجندته الخاصة التي يتمنى تحقيقها، وبعد فشل الخروج الى الشارع وتهييج الناس تحولت الى مطالبات بالمصالحة الوطنية التي ليست هي وطنية بالمعنى الصحيح بقدر ماهي محاولة للالتفاف على الأحكام لاسقاطها، وهم يعرفون اكثر من غيرهم ان السبيل الوحيد الى ذلك هو صدور عفو أميري ويبدو انهم تصعب عليهم المطالبة بالعفو فأسموه المصالحة الوطنية!

الشعب الكويتي ليس بحاجة إلى مصالحة وطنية فهو متصالح مع نفسه ومتصالح في ما بينه، ولا يحتاج إلى شعارات ليرفعها او ليتمترس خلفها والسؤال المهم جدا هل تصالح هؤلاء مع أنفسهم ومع وطنهم قبل ان يطالبوا بالمصالحة الوطنية، فنحن بالتأكيد لا يهون علينا مواطن كويتي واحد لكن أيضا لا نقبل ان يكون الكويتي أداة بيد الآخرين يضرب بها الوطن … زين.