دشتي: شركة التأمين تكفلت بتكاليف أضرار الحريق وبنك الائتمان لم يتحمل أي شيئ

كتب ـ عبدالناصر الاسلمي:

اكد نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ان العمل في موقع مشروع مبنى المقر الرئيسي الجديد للبنك في منطقة جنوب السرة يسير على قدم و ساق وفق الجدول الزمني المتفق عليه ، متوقعا الإنتهاء من أعمال المشروع بالكامل وتسلمه رسميا في النصف الأول من سنة 2020 وفقا للدراسات الاولية للشركة المنفذة .

وقال المضف في تصريح الى الصحافيين عقب الجولة الميدانية التي قام بها صباح امس مع عدد من المسؤولين التنفيذيين بالبنك بموقع العمل في المشروع -ان الاعمال الانشائية تجاوزت كل اثار وتداعيات الحريق الذي تعرض له الموقع في 23 يونيو الماضي حيث تم تعيين شركة عالمية متخصصة لدراسة آثار الحريق ، وعاينت الأجزاء المتضررة وحددت طرق معالجتها.

وبذلت أطراف المشروع جهوداً كبيرة لدفع عجلة سير الأعمال لتحقيق معدل إنجاز مرتفع لتعويض ما فات بسبب الحريق.

وكشف المضف ان الشركة المتخصصة ازالت جميع الأجزاء الإنشائية شديدة التضرر وجار العمل على إزالة وتنظيف آثار الحريق للحوائط والأسقف والجسور والأعمدة. كما يجري حاليا إستكمال الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية في الأجزاء غير المتضررة .

واكد ان الدراسات اثبتت ان مبنى مواقف السيارات لم يتعرض لأي أضرار تذكر ويتم حالياً متابعة العمل فيه وتركيب سقف الدور الأرضي لبعض الأجزاء بالإضافة إلى أعمال المباني والمساح والأصباغ وتمديد الخدمات في السراديب.

واشار المضف الى انه آثر القيام بهذه الجولة الميدانية بالتزامن مع احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية ليبعث برسالة تحية وتقدير الى العاملين الذين يواصلون الليل بالنهار ويعملون خلال العطلات و الاعياد الوطنية وللتأكيد على عزم واصرار البنك على انهاء العمل بالمشروع الجديد في موعده وبذل اقصى الجهد لتجاوز كل العقبات والعراقيل .

من جانبه اكد ممثل مدير المشروع المهندس علي دشتي ان نسبة انجاز المشروع بلغت ما يقارب 35 في المئة، ويسير وفق الجدول الزمني وسينتهي بعد عامين في مطلع عام 2020

وقال دشتي ان الاوامر التغيرية التي طرأت على المشروع صبت في اتجاه تصليح الاعمال المتضررة من الحريق المندلع في شهر رمضان من العام الماضي وجميع تكاليفه المادية مغطاة من شركة التأمين ولم يتحمل بنك الائتمان الكويتي اي تكاليف عن اي اضرار ناتجة عن الحريق.

وبين دشتي ان مبنى مواقف المركبات في المبنى الرئيسي لم يتعرض للحريق وبالتالي لم تتعطل اعماله وهو الان في طور الانتهاء من انجاز الطابق الاخير حيث ان مواقف السيارات مكون من تسعة طوابق موزعة على واحد طابق ارضي وخمسة طوابق علوية وستة طوابق تحت الارض «سرداب» ويضم اربعة مداخل وسبعة مخارج وكل طابق يضم ما يقارب 165 موقفا للمركبات بسعة اجمالية تصل الى 1600 مركبة.