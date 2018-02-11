المطران المزيف احتال على المحكمة العسكرية والبنوك

بيروت- وكالات: القت قوات الامن اللبنانية القبض على رجل عمره 48 عاما انتحل صفة مطران واحتال على عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة.

وقال مصدر في قوى الامن الداخلي اللبنانية:” أوقفت دورية من شعبة المعلومات، مواطنا لبنانيا مواليد العام 1970 لإقدامه على انتحال صفة رجل دين (المطران كاغام خاجريان) والاتصال بالمحكمة العسكرية بهدف المراجعة بعدد من الملفات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، واقدامه على تزوير مجموعة من الأختام لشركات تجارية ومؤسسات دينية وأحزاب أرمنيّة ضُبطت في سيارته ومنزله إضافةً إلى ضبط أوراق رسمية ومستندات عدّة.

كما اعترف بأنه كان يزوّر الأختام ليقدم أوراق ومستندات مزوّرة إلى إدارات بعض الشركات والمؤسسات والمصارف، بهدف جمع التبرّعات لمصلحة مؤسسات دينية وخيرية، من دون علم هذه الأخيرة بذلك، حيث كان يعمل على الإستيلاء على الأموال لصالحه الخاص.