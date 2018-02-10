خير: وفد لبناني في مؤتمر “العراق” ومحاربة “داعش”

كتب – شوقي محمود:

وصف المطران ادغار ماضي الكويت ببلد المحبة والسلام والمنفتح لاستضافة جاليات من مختلف الاديان دون اي ممنوعات مع وجود احترام كبير وتقدير للمسيحيين الذين يعيشون في الكويت، داعيا ان يبارك الله هذه الأرض وان تستمر مثالا للتعايش وان تعطي هذه المساحة لكل الاديان المتواجدة في الكويت.

جاء ذلك في تصريح ادلى به المطران ماضي للصحافيين اثناء زيارته للسفارة اللبنانية نهاية الاسبوع الماضي وحضوره حفل الغداء الذي اقامه له القائم بأعمال السفارة السفير ماهر خير حيث جدد المطران ماضي التأكيد على عمق العلاقة الوثيقة بين الكويت ولبنان وقال ان زيارته للبلاد لرعاية احتفال قديس الكنيسة المارونية مار مارون تلبية لدعوة من المجلس الماروني في الكويت، معربا عن سعادته لتواجده بين الجالية اللبنانية.

وفي رده على سؤال حول رسالته للكويتيين تجاه لبنان قال المطران ماضي: الكويت بحاجة للبنان ولبنان بلد تعايش وانفتاح ومحبة وعلى الجميع لبنانيين وكويتيين والعالم كله ان يعملوا ليستمر لبنان بلد الأمان والسلام والحرية.

بدوره، اكد السفير خير على الاستمرار بالتعلق بقيم التسامح والانفتاح والاخوة والمحبة ونعتبر كل عطاءاتنا هي بمثابة حبات حنطة نراها تتفتح وتثمر تعاونا وتضامنا بين كل اللبنانيين، وهم لديهم رسالة حضارية هي انفتاحهم على الآخرين وعلى كل العالم فهم دائما يتفاعلون حضاريا وانسانيا والكويت بلد الانسانية وهذا ليس غريبا على اهل الكويت.

وشدد خير على حرص لبنان على المشاركة بوفد في مؤتمر اعادة اعمار العراق وكذلك في ملف محاربة ما يسمى بـ”داعش”، وقال نحن عانينا من هذا الارهاب، وجميع القوى الأمنية اللبنانية حاضرة للوقوف بوجه اي ايادِ بربرية وهذه الامور الارهابية غريبة علينا، ولابد من الوقوف بوجهها ومحاربتها.