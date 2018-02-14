المطوطح: انتقال فريق الطوارئ إلى الصليبية وتسجيل 20 شكوى للعمال في اليوم الأول

كتب – فارس العبدان:

أعلن نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح انتقال فريق الطوارئ ووحدة المنازعات المتنقلة لشكاوى العمال إلى موقع آخر لتسجيل شكاوى المتضررين من بعض الشركات الكبرى في منطقة الصليبية.

وبين المطوطح في تصريح صحافي امس بأن الفريق سجل عدد 20 شكوى للعمال في اليوم الأول حتى الفترة المسائية، وكان ذلك بعد تسجيل 853 شكوى في الموقع الأول في منطقة الشعيبة الصناعية.

وأكد ان فريق الطوارئ مستعد للتواجد في أي موقع يتعذر على العمال الانتقال لوحدات علاقات العمل في المحافظات الستة وذلك لحماية العاملين وحفظ حقوقهم.

ولفت المطوطح إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ملتزمة بتطبيق كل القوانين والأنظمة التي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى لها المتمثل في حماية القوى العاملة.