كتب – فارس العبدان:

أكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح بأن «فريق الطوارئ ووحدة المنازعات المتنقلة لشكاوى العمال سجل 239 شكوى للعمال بالموقع الثاني بمنطقة الصليبية الصناعية، وذلك بعد تسجيل عدد 853 شكوى في الموقع الأول في منطقة الشعيبة الصناعية.

وأضاف المطوطح بأن فريق الطوارئ مستعد للتواجد في أي موقع يتعذر على العمال من خلاله الانتقال لوحدات علاقات العمل في المحافظات الست وذلك لحماية العاملين وحفظ حقوقهم.

وأكد المطوطح بأن الهيئة العامة للقوى العاملة ملتزمة بتطبيق جميع القوانين والأنظمة التي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى لها المتمثل في حماية القوى العاملة.

‎وضم فريق الطوارئ نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، وفريق الطوارئ علاقات العمل، كما تواجد بالموقع ايضا عقيد خالد العجمي مدير ادارة شرطة نجدة محافظة الجهراء.

إلى ذلك، استقبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة د. مبارك العازمي أمس وكيل وزارة الباكستانيين بالخارج وتنمية الموارد البشرية لجمهورية باكستان د.محمد هاشم والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث مجموعة من المواضيع التي تخص العمالة الباكستانية في الكويت، كما تطرق اللقاء إلى العلاقة الأخوية بين البلدين حضر اللقاء أحمد الموسى نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام الذي أكد أهمية التعاون بين الجانبين وذلك بما يخدم سوق العمل في الكويت.

من جهته اللقاء أعرب المسؤول الباكستاني د. محمد هاشم عن شكره على هذه الزيارة وتمنى أن يكون اللقاء الآخر في جمهورية باكستان.