طهبوب: حجم الصادرات الفلسطينية إلى الكويت قفزت إلى 4.7 مليون دولا خلال 2016

كتبت – رباب الجوهري:

قال عضو مجلس الادارة بغرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع أن الكويت ترتبط بعلاقات تاريخية راسخة مع فلسطين وزيارة الوفد الفلسطيني إلى الكويت تعزز المزيد من التواصل بين القطاع الخاص لانشاء شراكات جديدة فيما بين الكويت وفلسطين لاسيما الدخول في مشاريع ذات طابع تنموي في كلا البلدين الشقيقين .

وأشار المطوع خلال كلمته امس لدى استقبال غرفة التجارة والصناعة وفداً تجاريا من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية برئاسة محمد التلباني عضو مجلس ادارة ورئيس غرفة دير البلح، إلى أن كل الظروف مهيأة لمزيد من تحقيق النجاح وكل الأيادي ممدودة للتعاون علي صعيد كافة المجالات فالكويت وسائر الدول الشقيقية في الوطن العربي فريق واحد هدفه التعاون في مضمار التنمية والتقدم لما فيه ازدهار واستقرار الأوطان ولا يبقي سوي العامل الحاسم والمتمثل في الإرادة المشتركة حيث لا يوجد بديل سوي التعاون المشترك.

وأضاف أن تبادل الزيارات والحوار المباشر بين النظراء يمثلان الجسر القوي والقناة الأجدي لتوثيق التعاون وتنمية العلاقات وهو الامر الذي تحرص عليه الكويت، متطلعاً لمزيد من الفرص الاستثمارية للبلدين في مختلف المجالات مشيداً بما حققه الفلسطينيين من توفير مناخ مواتي لاجتذاب المستثمرين وكذلك التسهيلات والتشريعات ذات العلاقة التي يقدمها هذا البلد الشقيق.

واستعرض الوفد امام الشركات ورجال الأعمال الكويتيين المنتجات أهم المنتجات الغذائية والزراعية ومنتجات الرخام والحجر وفرص الاستثمار لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الوفد الفلسطيني .

ومن جهته اشاد السفير الفلسطيني لدي الكويت الدكتور رامي طهبوب بجهود غرفة التجارة والصناعة بالكويت لما تقدمه من تعاون وحسن استقبال لنظرائها الفلسطينيين لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، فضلا عن تسخير طاقاتها للمزيد من التقدم والتوسع في رقعة التعاون المشترك من خلال الاستثمارات الناجحة والتنموية وتسريع خطواتها.

وأكد أن الشركات الفلسطينية مستعدة للتعاون مع الشركات ورجال العمال بالكويت لتسويق منتجاتها وتقديم خدماتها من كافة اوجه النشطة التجارية والاستثمارية.

واضاف ان الفرص متاحة للشركات الكويتية للاستثمار في فلسطين وهناك تبادل تجاري قديم بين البلدين، متمنيا مضي هذه الشراكة إلي افضل سبلها ولاسيما من خلال توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون التجاري في مختلف المجالات خاصة وأن المنتجات الفلسطينية تتمتع بجودة عالية تعكسها الصادرات لمعظم بلدان العالم.

وأشار إلى التطور الملحوظ للتبادل التجاري بين البلدين خلال السنة الماضية متمنياً مزيد من عمليات التبادل التجاري بين البلدين والوصول إلى المستويات المأمولة، موضحاً أن حجم الصادرات الفلسطينية إلى الكويت قفز من 850 الف دولار سنة 2007 إلى 4.7 مليون دولار سنة 2016.

من جانبها قالت قائد فريق عمل تيسير التجارة في اللجنة الرباعية الدولية أودري آدمز أن هناك تعاملات مستوها جيد بين الشركات الكويتية والشركات الفلسطينية معربة عن أملها في أن تطور هذه العلاقات في المستقبل.

وتطرقت آدمز إلى الدور الذي تقوم به اللجنة الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة من خلال تشجيع ومساعدة الشركات الفلسطينية على تصدير منتجاتها، مشيرة إلى أن المنتجات الفلسطينية تصدر بطريقة منظمة عن طريق شهادة منشأة فلسطينية صادر عن الجهات المختصة، وهناك الكثير من المنتجات الفلسطينية يتم تصديرها إلى دول عربية وأوربية في الوقت الحاضر.

ومن جانبها اوضحت المحللة الاقتصادية بفريق التجارة والحركة التابع للجنة الرباعية الدولية زينب مصلح ان الوفد الفلسطيني مؤلف من 12 شركة و15 شخص من قطاعات الحجر والرخام والاغذية الفلسطينية وتم بالتعاون مع السفير الفلسطيني لدي الكويت الدكتور رامي طهبوب السفارة وغرف التجارة في الكويت وفلسطين وبالتنسيق مع اللجنة الرباعية مشيرة إلى أنه المرة الأولي التي تحضر فيها 3 شركات من غزة تسوق منتجاتها من غزة للكويت.