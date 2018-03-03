أكدت الهيئة العامة للشباب أنها تكثف استعداداتها لتنظيم الحفل الختامي لـ “الكويت عاصمة الشباب العربي” التي تضمنت إقامة أنشطة شبابية عربية على مدى عام كامل مبينة أن هذا الحفل سيكون مميزا. وقال المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري في تصريح الى “كونا” امس أن حرص الهيئة على ان يكون الحفل مميزا لتتويج نجاح البلاد في احتضان هذا الحدث الشبابي العربي الكبير الذي حظي برعاية اميرية سامية. وأشار المطيري الى ان الحفل سيتضمن تقديم بانوراما مصورة لكل المشاريع والبرامج والأنشطة الشبابية العربية التي أقيمت ضمن أنشطة “الكويت عاصمة الشباب العربي” والتي أبرزت الدور الكبير للكويت في ريادة العمل الشبابي العربي وعززت من مشاركة الشباب الكويتيين والعرب المميزين في هذه المشاريع. وأضاف أن الحفل سيشمل إعلان الفائزين “بجائزة مركز العمل الإنساني للشباب العربي” في مجالات الجائزة المتعددة والتي اطلقتها الهيئة ضمن هذا الحدث الشبابي العربي والتي جاءت تعبيرا عن الدور الرائد التي تقوم به الكويت في العمل الانساني ودعمها للشباب المميزين في هذا المجال على المستويين المحلي والعربي.

وذكر أن الحفل سيشهد أيضا تقديم الملحمة المسرحية العربية التي ستحمل عنوان “شروق الشمس” والتي تلقي الضوء على الدور الحضاري والتاريخي للكويت في دعم العمل العربي المشترك وتبرز اهمية الشباب العرب باعتبارهم بناة المستقبل.

وأشار إلى أن هذه المسرحية ستشهد مشاركة عدد من نجوم الحركة الفنية الكويتية والعربية موضحا ان اللجنة المشرفة على الحفل اعدت نشيد “الشباب العرب” الذي ستؤديه مجاميع شبابية عربية في رسالة محبة وسلام من أرض الكويت إلى شعب وشباب الأمة العربية قاطبة.

وثمن الدعم الكبير لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان لإقامة هذه الاحتفالية الشبابية العربية منوها بالمشاركة الفاعلة والجهود المهمة لوزارتي الإعلام والتربية للاعداد للحفل وكذلك بالقائمين على مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي. واعتبر المطيري ان هذا التعاون يجسد ستراتيجية الهيئة في الشراكة مع جهات الدولة الراعية للشباب دعما لهذه الفئة المهمة من المجتمع وللأنشطة الشبابية المتنوعة في الدولة.