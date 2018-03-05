كتبت ـ مروة البحراوي:
أعلن مدير مستشفى الجهراء الدكتور علي المطيري عن فتح عيادات مسائية لقسم الجلدية في المستشفى في مبنى العيادات اعتبارا من الأحد المقبل وبواقع ثلاثة أيام في الأسبوع وذلك في اطار تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى .
جاء ذلك خلال تصريح صحافي للمطيري على هامش الجولة التفقدية التي قام بها مدير منطقة الجهراء الصحية د. أحمد الحسيني الى المستشفى أمس، وأكد خلاله المطيري تقليص مواعيد الانتظار في المستشفى لاسيما فيما يتعلق بعيادات الجلدية، مبينا أن المواعيد أصحبت لاتتعدى اسبوعين من تاريخ زيارة المراجع .
ونوه المطيري بجهود مدير منطقة الجهراء د. أحمد الحسيني لحل جميع العقبات في مستشفى الجهراء وتقليص مواعيد المرضى تطبيقاً لسياسة وزارة الصحة في تطوير القطاعات الصحية لخدمة المواطنيين وتوفير سبل العلاج في السرعه الممكنه لرفع الجوده الصحية نحو تلك الخدمات المقدمة من وزارة الصحة الي اهالي هذه المنطقة وتقييم رضى المستفيدين من تلك الخدمة .
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