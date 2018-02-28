المطيري: معدل إنجاز نقطة الارتباط البيئية 6 ٪ !

سأل النائب ماجد المطيري وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن قيمة العقد الذي وقع بين نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية؟ والاسباب الداعية لذلك بعد ان انهت النقطة عقدها مع معهد الابحاث في 2013 في منتصف مدته؟

وهل وافقت الجهات المعنية كديوان الخدمة المدنية على لائحة شؤون الموظفين في نقطة الارتباط وعلى تغيير عقود الموظفين التي اصبحت على بند المكافأة بدلا من الراتب؟ مع تزويده بالموافقات ونماذج من العقود, ما الاجراءات التي اتخذت ازاء تأخر نسبة الانجاز في عمل النقطة والذي لا يجاوز 6 ٪ حتى تاريخ السؤال؟