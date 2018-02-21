المطيري: مكانة ولي العهد في قلوب الجميع

هنأ مختار منطقة صباح الناصر، بدر المطيري سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور 12 عاماً على تولي ولاية العهد وقال: وبهذه المناسبة السعيدة نهنيء سموه وأنفسنا بها لما له من مكانة كبيرة في قلوب جميع الكويتيين.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
– تفعيل لائحة النظام المدرسي للتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس بشكل تربو
كتب – محمد غانم: تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الميزان