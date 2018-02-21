المطيري: مكانة ولي العهد في قلوب الجميع

هنأ مختار منطقة صباح الناصر، بدر المطيري سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور 12 عاماً على تولي ولاية العهد وقال: وبهذه المناسبة السعيدة نهنيء سموه وأنفسنا بها لما له من مكانة كبيرة في قلوب جميع الكويتيين.