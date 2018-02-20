الاسكندرية – كونا: وقع رئيس المكتب الثقافي بالقاهرة الدكتور أحمد المطيري ممثلا عن وزارة التعليم العالي الكويتية امس برتوكولات تعاون مع كل من كلية الطب البشري وكلية طب الاسنان بجامعتي الاسكندرية والمنصورة.

وقال المطيري أنه جرى الاتفاق على توفير بعض الامتيازات للطلبة الكويتيين في مصر منها توفير مقاعد دراسية لهم ومنح الطالب المتفوق خصم بالرسوم الدراسية.

واشار الى أن الامتيازات تتضمن ايضا تقديم تسهيلات ومساعدة الطلبة في انهاء اجراءات الاقامة وتخصيص مكتب وموظف خاص بالطلبة لانهاء اجراءاتهم وتقديم النصح والارشاد لهم داخل الجامعة.

وذكر انه جرى الاتفاق ايضا على توقيع برتوكول تعاون بين مكتبة الاسكندرية والمكتبات الحكومية بدولة الكويت مثل (مكتبة الكويت الوطنية – مكتبة جابر الاحمد المركزية – مكتبة المسجد الكبير العامة – مكتبة التطبيقي – مكتبة المجلس الوطني للثقافة والفنون) على ان يكون المكتب الثقافي “حلقة الوصل” في اطار توطيد علاقات التعاون.

وتحتل “مكتبة الاسكندرية” مكانة ثقافية مميزة اذ تعتبر رابع اكبر مكتبة على مستوى العالم وتعد مجمعا ثقافيا ضخما تجتمع فيه الفنون مع التاريخ والفلسفة والعلوم بالاضافة الى احتوائها على العديد من المتاحف والمكتبات ومراكز بحثية وكثير من الكتب النادرة. وجاء توقيع برتوكولات التعاون مع بعض الجامعات الحكومية المصرية بتوجيهات من وزير التعليم العالي الكويتي ” لما لها من مكانه علمية ومستوى أكاديمي متميز في التخصصات الطبية ونظرا لما يشكله المكتب الثقافي في القاهرة من واجهة ثقافية لدولة الكويت”.