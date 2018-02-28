كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في خطوة وصفت بأنها “محاولة لتدارك آثار وتداعيات الاقتراح بقانون للعفو عن المحكومين في قضية اقتحام المجلس والتغافل عن باقي الشباب والمغردين الذين أدينوا في قضايا ذات طابع سياسي” وفي مسعى لاستمالة هؤلاء، أعلن النائب عمر الطبطبائي أنه سيطلب عقد جلسة خاصة لبحث قضايا الحريات العامة وتراجعها، واعتبر غياب الحكومة عن الجلسة عدم تعاون مع المجلس، مؤكدا أن رده عليها وعلى رئيسها سيكون قاسيا.

وقال الطبطبائي في تصريح إلى الصحافيين أمس: إن قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والنقل الفضائي بها عبارات مطاطة يمكن استخدامها للتضييق على الحريات، فقانون الجزاء أقر في عهد لم يكن لدينا سوى الاعلام الحكومي.

وأفاد بأن تعديلات قانون المطبوعات غريبة عجيبة منها حظر تداول اخبار تضر بالاقتصاد، متسائلا: كيف نأمن عدم معاقبة وسيلة الاعلام التي تنشر خبرا على غرار ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن احتمال تعرض الاقتصاد الكويتي لهزة بعد عشر سنوات؟!

وضرب الطبطبائي مثالا آخر بالمادة المتعلقة بمعاقبة كل من يزدري الدستور قائلا:”ان مصطلح ازدراء الدستور مطاط وقد وضع الدستور لينقح بعد خمس سنوات،وتساءل:كيف سننقحه دون حرية نقاش ونقد كالقول ان المادة كذا متخلفة او لا تواكب العصر؟!

ورأى أن حرية التعبير أصبحت مقيدة لدينا، وعبر عن اسفه لما وصفه بـ”تفصيل العقوبات على المغردين” بسبب كلمة او رأي او اعادة تغريدة فأي مغرد “يبونه” يستطيعون تفصيل أي جريمة له” ـ على حد قوله.

واضاف : اننا لا نقبل بقلة الأدب ومس الكرامات وفي الوقت نفسه لا نقبل طمس الهوية الكويتية التي عرفت بحرية الرأي والحكومة تتباهى بحرية الراي التي اصبحت مفقودة راهنا .

وتساءل:هل هذا الأمر مقبول في بلد الديمقراطية والمؤسسات والدستور؟! مستغربا ان ندعي أننا بلد ديمقراطي وهناك سجناء رأي والادهى والامرّ أننا في بلد الانسانية ونسمع عن كويتيين شباب يطلبون اللجوء إلى الخارج بسبب حرية الكلمة.

مصادر نيابية اعتبرت الدعوة الى عقد الجلسة محاولة لاستمالة الشباب والمغردين الذين تجاهلهم مقترح العفو عن مقتحمي المجلس، مستبعدة أن تحضر الحكومة ما لم يكن هناك جدول أعمال متفق عليه ولا يتقاطع مع الاحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المغردين .