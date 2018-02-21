المشري: الوثيقة ترجمت إلى ثلاث لغات ونأمل أن تكون مرجعية شرعية للمرأة في العمل الخيري

تسلم رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والمستشار بالديوان الأميري د.عبدالله المعتوق وثيقة «دور المرأة في العمل الخيري» من اللجنة العلمية المختصة بالإعداد والصياغة والمراجعة تمهيدا لرفعها إلى راعي المبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني، لاعتمادها وثيقةً رسميةً عالميةً باسم دولة الكويت مركز العمل الإنساني، وتعتبر هذه الوثيقة بصمة إضافية لسجل أعمال الخير والمبادرات الإنسانية الرائدة التي تتبنها دولة الكويت.

وقالت عضو مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على أعمال الوثيقة والمبادرة العالمية لتفعيل دور المرأة في العمل الخيري شذى المشري في تصريح امس بهذه المناسبة إنها شاركت مع رئيس الهيئة الشرعية بالهيئة ورئيس اللجنة العلمية للوثيقة د.عجيل النشمي وعضو اللجنة العلمية للوثيقة وعضو الجمعية العامة في الهيئة د.خالد المذكور في مراسم تسليم الوثيقة للدكتور المعتوق بعد الانتهاء من إعدادها وطباعتها وترجمتها إلى اللغات (العربية، والإنكليزية، والفرنسية) بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة _ إيسيسكو.

وأضافت المشري التي تشغل أيضا منصب مستشار رئيس الهيئة إنه من المخطط له سلفا أن تسلم الوثيقة الى د. المعتوق لنتشرف برفعها لمقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لمباركتها بالاعتماد باسم دولة الكويت ومن ثم تقديمها من خلال منظمة التعاون الإسلامي إلى رؤساء وممثلي الدول الإسلامية، لإقرارها على مستوى العالم الإسلامي لتصبح المرجعية الشرعية والمنهج العلمي لتفعيل دور المرأة في هذا المجال.

واضافت ستعتمد الوثيقة كاتفاقية أو ميثاق عمل بين الدول الأعضاء تحدد وفاء تلك الدول بالتزاماتها تجاه مواد الوثيقة الخاصة بدور المرأة في العمل الخيري.

وأشارت إلى ان الوثيقة تقع في 255 صفحة من القطع الكبير، وتشتمل على مجموعة من الفصول التي تتناول أحكاما عامة، وضوابط عمل المرأة الخيري التطوعي متمنية ان تكون الوثيقة فتحا جديدا وتشكل مرجعية شرعية للمرأة في العمل الخيري.