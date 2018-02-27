فيينا – كونا:أشاد رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الكويتية المستشار بالديوان الاميري الدكتور عبدالله المعتوق امس بالدور المهم الذي يضطلع به “مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات” في تعزيز التعايش السلمي من خلال مكافحة كل صور وأشكال الكراهية والغلو والتطرف.

واكد المعتوق في كلمة له امام مؤتمر الحوار الدولي الثاني بين الأديان والذي ينظمه مركز “الملك عبدالله” للحوار في فيينا ان هذا اللقاء الذي يعقد تحت شعار “الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام وتعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة” يعتبر دليلا على ريادة هذا المركز وتجربته الثرية في توطيد العلاقات بين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية.

واضاف المعتوق “نحن نعيش في عالم مضطرب ومتصارع وهناك حاجة ماسة إلى استمرار مثل هذه اللقاءات الحوارية وحشد النخب وقادة الرأي والتغيير للعمل على ارساء الحوار بديلا للعنف والتعايش بديلا للصراع والسلام بديلا للحرب والعمل على ردم الهوة بين أتباع الثقافات المختلفة”.

واشار المعتوق الى تجربة الكويت في مجال تعزيز الحوار وذلك من خلال انشاء “المركز العالمي للوسطية” وما له دور مهم وكبير في ترسيخ وتعزيز مفاهيم الوسطية ومعالجة الغلو والتطرف واعتماد الحوار كوسيلة ناجحة في الإقناع.

وشدد على أهمية مكافحة الإرهاب ووقف أنصاره عن التلاعب بعقول الشباب أو استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في بعض المجتمعات لنشر أفكارهم الهدامة والخبيثة معتبرا ان ذلك “جهدت تكامليا” ينبغي أن تضطلع به مختلف مؤسسات المجتمع.

كما أشار المعتوق الى تمثيله الكويت اخيرا في مؤتمر “حلف الفضول من أجل الصالح العام” الذي عقد في العاصمة الأميركية (واشنطن) وخرج بمجموعة من التوصيات المهمة التي تشدد على ضرورة ارساء وترسيخ سبل وآليات الحوار والمحبة والتعايش السلمي والتواصل الحضاري بين الناس كافة اضافة الى العمل على صون حرية الإنسان وكرامته وحقوقه بغض النظر عن انتماءاته العرقية أو الدينية أو الثقافية.

وأعرب المعتوق عن امله في ان يخرج مؤتمر فيينا الدولي للحوار بقرارات وتوصيات تسهم في تعزيز قيم السلام والحوار والتعايش السلمي والتواصل الحضاري وتصب في الجهود الرامية لمكافحة كل صور وأشكال الغلو والتطرف والإرهاب.

يذكر ان فعاليات مؤتمر فيينا الدولي الثاني لحوار الأديان الذي ينظمه “مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات” انطلق اول من امس الاثنين بمشاركة 250 شخصا من 50 دولة بينها الكويت.