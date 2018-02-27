اقام سفير دولة الكويت لدى قبرص وليد احمد الكندري احتفالا شارك فيه ممثل رئيس جمهورية قبرص وزير الخارجية يوانيس كاسوليذيس ورئيس مجلس النواب القبرصي ديميترس سيلوري ورؤساء البعثات الديبلوماسية الاجنبية والعربية المعتمدة لدى قبرص وعدد كبير من المسؤولين والسياسيين وشخصيات دينية وثقافية.
ورفع السفير الكندري في كلمة القاها بهذا المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء داعيا الله تعالى ان يحفظهم ويحفظ دولة الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم نعمة الامان والامان والاستقرار على الكويت وشعبها.
وشارك بالحفل القنصل الفخري لقبرص لدى الكويت فهد المعجل .
كما قدمت فرقة الجهراء للفنون الشعبية بقيادة رئيسها فهد الأمير ليلة كويتية تراثية مميزة.
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