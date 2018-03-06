أكدت جمعية المعلمين الكويتية موقفها المبدئي ورفضها القاطع لما يدور من توجه لدى وزارة التربية، لتدوير مديري المدارس الثانوية خلال فترة اختبارات شهادة الثانوية العامة لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي, وقالت الجمعية في بيان لها: ان لا وجود لأي مبررات منطقية أو موضوعية لهذا التوجه, وستكون له تداعياته السلبية الواسعة على مستوى تنفيذ الخطط المرسومة خلال فترة الاختبارات, وحالة الارتباك والاضطراب وعدم الاستقرار على مستوى المدارس الثانوية والادارات المدرسية, مما يضع التربية على صفيح ساخن, خلال اهم فترات العام الدراسي.

وذكرت الجمعية في بيانها أنه إذا كان الهدف من تطبيق هذا التوجه منع أي محاولات للغش قد يلجأ إليها الطلبة, وإلى إحكام الرقابة على عملية الاختبارات وضبطها، والحديث عن وجود تسيب وعدم جدية في مكافحة ومواجهة ظاهرة الغش, وفي فتح المجال للطلاب للانتقال إليها من مناطق تعليمية أخرى للاستفادة من أوضاعها خلال فترة الاختبارات, فإن كل تلك المبررات لا يمكن تقبلها, ويجب معالجة أي قضية تربوية في نطاقها وعدم تعميمها مع ضرورة أن يكون لدى الوزارة الجدية الحقيقية في تطبيق اللوائح والنظم المعتمدة بما يضمن سير الاختبارات على أكمل وجه, إلى جانب تحمل المناطق التعليمية والادارات المدرسية مسؤولياتها في هذا الجانب، مؤكدين على أن مديري ومديرات المدارس الثانوية لهم مكانتهم ورسالتهم ودورهم، ولا يمكن التشكيك بنزاهتهم وجديتهم في تطبيق اللوائح والنظم خلال فترة الاختبارات.

وأكدت الجمعية على أهمية وضرورة تعزيز أجواء الاستقرار في المدارس، وفي أن تتخذ التوجهات والقرارات التربوية وفق أسس ومعايير تراعي كل متطلبات الواقع الميداني، وأن لا تكون مرهونة على اجتهادات فردية، وعلى ردود افعال أو على حالات ضيقة ومحدودة.

واشارت في ختام بيانها إلى وقوفها الكامل مع الوزارة في مواجهة ظاهرة الغش التي لها انعكاساتها وآثارها السلبية على المخرجات التربوية، وإلى ضرورة تطبيق اللوائح على أي تهاون أو تقصير في ذلك ومعالجة هذه الظاهرة وفق أسس ومعايير مدروسة ومستوفية، وبالتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف المعنية، وبما يضمن حالة الاستقرار للميدان التربوي، والتأكيد على مكانة مديري ومديرات المدارس، ومسؤولياتهم الجسام، وعدم التشكيك في نزاهتهم ودورهم ومكانتهم.