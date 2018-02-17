“المعلمين”: ندعم الإجراءات القانونية في وفاة البلوشي ونرفض الإساءة للميدان التربوي

كتبت – رنا سالم:

أعربت جمعية المعلمين عن أسفها البالغ لردود الفعل غير المبررة والموضوعية, في الإساءة إلى مكانة المعلمين والمعلمات, وتوجيه الاتهامات بشكل عام ضدهم وضد الإدارات المدرسية, على خلفية وفاة الطالب عيسى البلوشي.

وقالت الجمعية في بيان لها: إنه وبقدر مشاعر الحزن التي أصابتنا جميعا جراء هذا الحدث الجلل, ونعزي فيه أنفسنا ووالدي وأسرة الفقيد الراحل, فإننا في الوقت نفسه كان يتطلب أن لا يتم توجيه الاتهامات بشكل متسرع دون الانتظار إلى ما سينتهي إليه التحقيق الذي تجريه الوزارة.

وطالبت بانتظار نتائج التحقيق, مؤكدة دعمها لاتخاذ الإجراءات القانونية, وإن القضية يجب أن يراعى فيها مشاعر أبوي الطالب الراحل, وأسرته, وكذلك مشاعر العاملين في المدرسة نفسها وأهل الميدان جميعا, وحتى لا تكون القضية, مدعاة للمزايدة والإثارة.

وأكدت الجمعية على ضرورة أن تؤخذ بالاعتبارات, المكانة الرفيعة للمعلمين والمعلمات بصفتهم أصحاب رسالة, وأن تلتفت وزارة التربية لمعالجة بعض القضايا, ومن ضمنها ما تعانيه مدارس المرحلة الابتدائية للبنين (ذات معلمات) من آثار سلبية كثيرة جاءت من خلال تطبيق مشروع التأنيث دون دراسة متكاملة.

ودعت الجمعية الوزارة, وعلى رأسها وزير التربية د. حامد العازمي, ووكيل الوزارة د. هيثم الأثري, والوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري, الى عقد اجتماع عاجل للتباحث حول هذه القضية.

وذكرت الجمعية أنها كانت وما زالت تطالب بوضع حد لمثل هذه الاعتداءات من خلال إقرار قانون حماية المعلم ومن خلال تأمين السبل الكفيلة لحماية المعلم وتهيئة الأجواء المناسبة له لممارسة رسالته ومسؤولياته الجسيمة على أكمل وجه وبما يتوافق مع مكانته الرفيعة.