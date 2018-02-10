المغاربة والأوروبيون يحذرون من تسلل متطرفين لـ”داعش”

الرباط – وكالات: حذر المغاربة والأوروبيين من تسلل متطرفين موالين لتنظيم “داعش”، يحاولون الوصول عبر منطقة الساحل إلى المغرب والجزائر وليبيا، للعبور نحو أوروبا عبر البوابتين الإسبانية والإيطالية.

وقال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس “في ضفتنا الجنوبية نحن قلقون جداً من الوضع في إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل، في ظل وصول أفراد تابعين لداعش إليها، بعدما هزموا في العراق وسورية”.

وأضاف “إنهم ينقلون بطريقة ما نشاطهم عملياً إلى حدودنا الجنوبية”.

من جهته، أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب عبدالحق الخيام، كلام داستيس، إذ كشف أن “داعش” لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء وليبيا، وأنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعاً مضطربة.

من ناحية ثانية، تجددت الاحتجاجات بمدينة جرادة شرق المغرب أول من أمس، من خلال مسيرة وإضراب لأصحاب المحلات التجارية، للمطالبة بتنمية المدينة.

وقال الناشط الحقوقي محمد عيني إن “عدداً من المحلات التجارية بجرادة أغلقت أبوابها، على خلفية عدم استجابة الحكومة لمطالب السكان، خصوصاً المتعلقة منها بتوفير مناصب عمل، وإطلاق مشاريع استثمارية”.

وأضاف إن “المئات من النشطاء الحقوقيين نظموا مسيرة للمطالبة بتنمية المدينة”.