الرباط – وكالات: أكد أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي (الشيوعي سابقا) نبيل بن عبدالله، أن الشعب المغربي ومكوناته الاجتماعية والسياسية في حاجة ماسة إلى “عرض سياسي جديد” يستجيب للتطلعات.

ودعا بن عبدالله في افتتاح الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب أول من أمس، مكونات الغالبية الحكومية إلى تجاوز الخلافات و”القضايا الهامشية” وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها المواطنون.

ونقلت جريدة “إيلاف” الإلكترونية عن بن عبدالله قوله، إن “شعبنا ومعه حزبنا في حاجة إلى عرض سياسي واضح، بمعنى ما ستقوم به الحكومة على مستوى مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، مؤكداً أن الحكومة ينبغي أن تحدد “الإصلاحات الأساسية التي ستقوم بها لتغيير حقيقة وجه الإقتصاد الوطني وتتجه نحو النموذج الإقتصادي الجديد الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان”.

وأشار في انتقاد واضح لمكونات التحالف الحكومي إلى “الخوض في عدد من القضايا الهامشية والثانوية بين مكونات الغالبية”، مضيفاً “نعتبر أن ذلك لا يفيد في شيء الوطن والمجتمع والجماهير التي تنتظر الملموس في مختلف أقاليم المملكة”.

وأوضح أن ميثاق الغالبية الحكومية سيؤكد على مبادئ ومنطلقات وأهداف أساسية، منها ما هو موجود في الدستور، كما سيحدد طبيعة العلاقات بين مكوناتها، بالإضافة إلى الهياكل والآليات التي ستستند إليها للقيام بعملها.