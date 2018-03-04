المغرب: خصومنا يحاولون التشويش علينا لإخفاء نكساتهم

الرباط – وكالات:

أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي أن “الحديث عن حصار اقتصادي للمغرب في ظل المناورات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، لا يعدو كونه ترهات، نظراً إلى أن البلد يشهد حالة انتعاش من الناحية الاقتصادية”.

وقال الخلفي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني ليل أول من أمس، إن هؤلاء الخصوم يقومون بمحاولة للتشويش من أجل إخفاء النكسات، بعدما كانوا ينشطون سابقاً داخل الاتحاد الإفريقي، وعقب استمرار مسلسل سحب الاعترافات بـ”الجمهورية الوهمية”، واستمرار الاستثمارات العالمية في الصحراء المغربية.

وبشأن قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يستثني الأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء) من اتفاقية الصيد البحري، أوضح أن هناك ثوابت تحكم تعامل المملكة، وبالتالي فيجب عدم القبول بأي تجاوز أو مس بسيادة المغرب على صحرائه، والتعامل معه على أساس منطقتين (شمال وجنوب).

وأكد أن “جبهة البوليساريو التي سعت إلى أن تكون الفاعل الأساسي لم تعد موجودة على الطاولة حالياً، هي محاولة لافتعال معارك قانونية ذات بعد اقتصادي، والحال أن المغرب نوع من شركائه، ولم يعد مقتصراً فقط على الاتحاد الأوروبي، فنحن لدينا علاقات تشمل التعاون في قضايا ستراتيجية، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً مشتركاً مع الخارجية المغربية بعد الحكم”.

وبشأن الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها وفد مغربي غداً، إلى لشبونة، من أجل التباحث مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كولر، قال إنه “من السابق لأوانه الحديث بهذه اللغة، المغرب لديه ثوابت، فلا حل خارج سيادته على أقاليمه الجنوبية، وبعيداً عن مقترح الحكم الذاتي، لا مجال لطرح أي اقتراحات أخرى، لأن موقفه سيكون حازماً كما سبق وعبر عنه سابقاً.

من جهة ثانية، أطلق الشابان عمر بولوز وعبد الإله لخصاصي مبادرة قاما خلالها بجمع ملابس وأغطية، وشدا رحالهما بين أزقة مدينة مكناس (شمال شرق)، بحثا عن فقراء أو مشردين.

وقال عمر (22 عاماً) “ولدت فكرة المبادرة عقب نقاش مع صديق لي في الحي، تمحور بشأن مشهد يتكرر كل يوم أمام أنظارنا، حيث نرى عمارات عالية ومنازل فاخرة، وعلى بعد أمتار منها، ينام أشخاص في العراء، عاجزين عن توفير مأوى أو طعام، ما يضطرهم لنبش القمامة بحثاً عن فضلات الطعام لتناولها.