الرباط – وكالات:

حذّر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، من أنّ بلاده لن تقبل المساس بسيادتها على الصحراء في علاقاتها الدولية واتفاقياتها الثنائية.

وقال العثماني، لدى افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة، أمس، تعقيبا على قرار محكمة العدل الأوروبية، اعتبار اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا ينطبق على إقليم الصحراء، إن “الاتحاد الأوروبي شريك للمغرب، والمغرب حريص على أن يحفظ لهذه الشراكة مستقبلها، لكنه، في كل هذا، حريص على سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه”، مشددا على أن “المغرب لا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بثوابته الوطنية”، ومعتبرا أن “مغربية الصحراء ثابت من ثوابت علاقات المغرب الخارجية”.

على صعيد آخر، كشف العثماني، أن الملك محمد السادس اتصل به وأكد له أنه بخير، وأنه سيستأنف عمله ونشاطه بعد انصرام فترة النقاهة المحددة، التي أوصى بها الأطباء، عقب خضوعه لجراحة بالقلب بباريس.

من جانبهم، تداول رواد الشبكات الاجتماعية، أول صور للملك محمد السادس، بعد العملية الجراحية، وتظهره أثناء مغادرته المستشفى، فيما يُمسك بيده “عكاز طبي”، متوجها لقصره بمدينة بيتز الفرنسية.

إلى ذلك، كشفت الصحافة المغربية، أمس، مطاردة هوليودية شنتها السلطات الإسبانية على شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، حيث اضطرت دورية أمنيّة لخفر السواحل الإسباني لإطلاق النار عبر زوارق ومروحية في عرض البحر، لإيقاف قارب مطاطي كان محملاً بكمية كبيرة من مخدر الشيرا تم نقلها من شمال المغربي.

وذكرت، أن قلقاً واسعاً رافق طريقة معالجة ملف مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، الموقوف بتهم اعتداء جنسي.

وأبرزت شكوى، بشأن تلاعبات بالمشروع الملكي “برج الناظور”، الذي أطلق الملك محمد السادس شارة البدء فيه العام 2008، ولم يكتمل إلى اليوم.

وكشفت، تحقيقات لفروع المكتب الأوروبي للشرطة “يوروبول”، رصدت تمرير شحنات كبيرة من الأدوية المزورة دخلت من الصين والهند إلى إسبانيا، وبعد ذلك إلى دُول الجوار وفي مقدمتها المغرب، بين 2012 و2017.

كما كشفت، أن تهمة إفشاء أسرار أطاحت بأمنيين بمطار الرباط- سلا.