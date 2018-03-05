الرباط – وكالات:

طالب المئات من سكان مدينة جرادة (شرق) الحكومة المغربية بإرسال لجنة وزارية، للبحث عن حلول شاملة للمحافظة، التي يشكو سكانها من قلة فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية.

وردد المحتجون في التظاهرات أول من أمس، شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن أوضاع جرادة، وتوفير “بديل اقتصادي للمدينة” يغنيهم عن اللجوء إلى المناجم العشوائية، التي تشهد حوادث مميتة.

وقال أحد قادة الاحتجاجات مصطفى ادعنين إن “المحتجين قرروا مواصلة احتجاجاتهم، فما قدمته الحكومة، خلال جلسات الحوار مع نشطاء الحراك، لا يرقى إلى طموحاتهم”.

وأوضح أن “الحكومة لم تقدم لهم حلاً لمشكلات فواتير الماء والكهرباء، التي يرفض المحتجون أداءها”، مضيفاً إن “الحكومة اتخذت قرارات إيجابية، لكن تبقى غير كافية، بالنظر لمطالب السكان”.

وأشار إلى أن “المحتجين طالبوا بزيارة لجنة وزارية (للمدينة) مهمتها إيجاد حلول شاملة للمشاكل التي تعاني منها المحافظة”.

من جهته، قال عالم الاجتماع المغربي أحمد شراك إن “الاحتجاجات الأخيرة تعبير عن روح المسألة الاجتماعية التي تشمل الغلاء والبطالة، وكل ما يتعلق بوجود الإنسان المعيشي في مستوى الحد الأدنى”.

وأكد أن “الاحتجاجات في المغرب لم تتوحد على مستوى الفعل الاحتجاجي كما كان الشأن في الربيع العربي، لكن وحدتها بطريقة غير مباشرة وهي المسألة الاجتماعية”.

من ناحية ثانية، نفى وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي أمين عام حزب “حركة التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش أن “يكون حزبه قد جاء لمواجهة حزب “العدالة والتنمية”.

وقال “نحن لم نأتِ لكسر أحد (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية)، ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي يناسب كفاءتنا”.

ونفى أن يكون وزراؤه تعمدوا مقاطعة المجلس الحكومي، الذي يترأسه رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، مضيفاً “كانت لنا سفريات وانشغالات، ولم تكن مقاطعة”.

وأشار إلى أن حزبه “يساهم في الحكومة، ويثق في العثماني، ويتعاون معه حتى تمضي الحكومة لنهاية ولايتها”.

وتطرق إلى قضية الاحتجاجات الاجتماعية قائلاً، إنها “نتيجة لتراكم الإشكالات”، مضيفاً “هناك مدن صغيرة ظهرت منذ سنوات ولها حاجيات معقولة، وعلينا كحكومة الاشتغال بالعمل والثقة لحل هذه المشكلات”.

إلى ذلك، استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في باكو، أمس، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.