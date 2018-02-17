الرباط – وكالات:

أفادت أنباء صحافية أمس، بأن الجيش المغربي يبني عشرة مراكز مراقبة متاخمة للجزائر، بهدف وقف زحف مافيات التهريب وتسلل إرهابيين، بعدما بدأت الجزائر ببناء مراكز حدودية ستتم إقامتها على طول خط التماس مع مدن وجدة وبركان وتاوريرت (شرق)، بالإضافة إلى جرادة.

وسيزيد المغرب في عدد الحرس الحدودي لتوفير المعلومة الأمنية، وضبط حركة شبكات التهريب، ومواجهة خطر التهديدات الإرهابية الآتية من دول الساحل والصحراء، التي تسعى إلى اختراق المنطقة.

وذكرت صحيفة “المساء” المغربية، أن لجنة رفيعة المستوى مكونة من مسؤولين بالقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة زارت عدداً من مراكز المراقبة للاطلاع على مركز مراقبة تابع للبحرية الملكية، بعد ورود معلومات عن تزايد نشاط المهربين في المنطقة، خصوصاً بالقرب من الجدار الأمني بالحدود الجزائرية.

من جهة ثانية، لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين أمس، في تصادم بين قطار لنقل السلع وحافلة لنقل العمال في مدينة طنجة شمال المغرب.

وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية في بيان، أن “القطار توقف بشكل استثنائي عندما اعترضت طريقه حافلة صغيرة بين الدالية وملوسة”.

وأشار إلى أن الحادث تسبب في ضحايا تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس.

من جانبه، أفاد مسؤول بالوقاية المدنية بأن الحادث الذي وقع على مستوى معبر سككي غير محروس بالضاحية الجنوبية لمدينة طنجة أدى إلى مصرع ستة أشخاص، بينهم ثلاث نساء، فيما أكد مسؤول طبي استقبال 13 حالة إصابة متفاوتة الخطورة بقسم الطوارئ بمستشفى محمد الخامس، مشيراً إلى أن من ضمن هذه الحالات، مصاب في حالة حرجة.

على صعيد آخر، برأ القضاء المغربي المواطن يونس شكوري، بعد أن أمضى 14 عاماً في معتقل غوانتانامو، من تهمة “المساس بأمن الدولة”.

وقال المحامي خليل إدريسي “تم الاعتراف بالخطأ .. والتهم التي لوحق بسببها شكوري متناقضة وليست منطقية”، معلناً تبرئة موكله من التهمة المنسوبة في المغرب وإخلاء سبيله أول من أمس.