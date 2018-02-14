المغرب يجرّم العنف ضد النساء ويشدد عقوبات التحرش

الرباط – الأناضول: صادق البرلمان المغربي، بشكل نهائي على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء.

وصوت أعضاء مجلس النواب أمس، في جلسة عمومية لصالح مشروع القانون، الذي وافق عليه 168 نائبًا، فيما عارضه 55، ولم يمتنع أي نائب من الحضور البالغ عددهم 223 نائبًا عن التصويت.

وجاءت جلسة تصويت مجلس النواب، بعدما صادق مجلس المستشارين “الغرفة الثانية في البرلمان”، في 30 يناير الماضي، على مشروع القانون.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال جلسة الأمس، إن “هذه إحدى اللحظات البارزة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون، إنها لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا المؤسساتي مع قضية محاربة العنف ضد النساء”، مشددة على أن المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء غير كاف، وداعية لخطة شاملة يشارك فيها كل الفاعلين لمحاربة العنف ضد النساء.

ويعتبر القانون، الذي سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب.

وينص على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررًا بالمرأة، كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.

كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.