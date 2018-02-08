الرباط – الأناضول: نفت الحكومة المغربية، أمس، وجود مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، بخصوص قضية إقليم الصحراء.

وفي مؤتمر صحافي أمس بالرباط، قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، بشأن ما تم تداوله حول تقديم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر، طلبا للحكومة المغربية من أجل إجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، إنه “ليس هناك مفاوضات مباشرة”، موضحا أنه “ليس هناك شيء مبرمج في هذا الإطار”، ومشددا على أن الجهات التي تروج لهذه الأمور، تسعى للتغطية على انتكاسات، في إشارة إلى جبهة البوليساريو.

في غضون ذلك، رفض مشاركون في مؤتمر برلماني إقليمي، بالمغرب، الربط التعسفي بين الهجرة والتطرف، مشدّدين على أن التطرف ليس وليد سياق الهجرة ولا يرتبط بالمهاجرين.

وفي افتتاح مؤتمر “إدماج المهاجرين كمدخل للتصدي لظاهرة التطرف”، الذي نظمه البرلمان المغربي والشبكة البرلمانية حول سياسات الهجرة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالرباط أمس، انتقد منسق الشبكة البرلمانية لسياسة الهجرة والشتات بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أوندريا ريكوري، التمييز ضد المهاجرين، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق اندماجهم في بلدان الاستقبال بشكل يحترم حقوقهم والعمل على إدماجهم في دوائر صنع السياسات.

ودعا، إلى البحث عن آليات قانونية وحلول عملية لمساندة إدماج المهاجرين، دون طردهم بشكل غير إنساني.

من جانبه، قال رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه رشيد العبدي، إن الأحداث الدولية شاءت أن تربط بين الهجرة والتطرف تارة على نحو أيديولوجي وتعسفي وغير موضوعي، وتارة بشكل انتقائي، معتبرا أن التطرف والتشدد والعنف مظاهر لا يليق سياسيا ولا تاريخيا أن يتم ربطها بدين بعينه أو حضارة بذاتها، أو ثقافة معينة.