المقاصة يشتري أنطوي بشكل نهائي

القاهرة- محمد الدمرداش:

أعلن نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، أنه قرر تفعيل عقد المهاجم الغاني جون أنطوي لاعب الفريق، وضمه من الأهلي بشكل نهائي، مقابل 600 ألف دولار بناءً على بند العقد الموقع بين إدارة الناديين والذى يتيح التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي قبل نهاية إبريل المقبل.

وأوضح رئيس المقاصة أنه لا نية على الإطلاق لبيع أنطوى لأي فريق آخر داخل مصر، مشدداً على أن ما تردد بشأن نية المقاصة لشرائه من الأهلي وبيعه للزمالك عار تماما من الصحة، واللاعب مستمر في صفوف الفريق الفيومي خاصة وأنه الهداف الأول حاليا.

أضاف رئيس النادي أن المقاصة في حاجة لجهود أنطوي كهداف الفريق وقوة هجومية لا يستهان بها، والفريق يحتاج لخدماته خلال مشواره بدوري الابطال الإفريقي وبطولة الدوري الممتاز، من أجل أن يستعيد المقاصة مكانته والعودة لوضعه الطبيعي بجدول الدوري.

من ناحية اخرى، واصل فريق النادي الأهلي ابتعاده بصدارة الدوري المصري الممتاز، ووسع الفارق مع أقرب منافسيه فريق الإسماعيلي إلى 17 نقطة، بعدما حقق فوزا صعبا على الأسيوطي سبورت بهدف دون مقابل سجله وليد سليمان من ضربة جزاء مشكوك في صحتها أهدت الأحمر ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 63 نقطة وأصبح يحتاج إلى 16 نقطة فقط من أجل الإعلان عن نفسه بطلا للدوري للموسم الثالث على التوالي والأربعين طوال تاريخه في المسابقة.

من جانبه، أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، أن فوز فريقه على الأسيوطي بهدف دون رد، جاء في وقته وقرب الأحمر من حسم لقب الدوري مبكرا ليركز في باقي مباريات المسابقات المختلفة، وخاصة دوري أبطال إفريقيا.

أضاف حسام البدري بأن المباراة كانت غاية في الصعوبة في ظل دفاع فريق الأسيوطي منذ اللحظة الأولى أملا في الخروج بنتيجة التعادل والفوز بنقطة هامة ولكن في النهاية نجح الأهلي في استغلال خطأ دفاعي وحصل على ضربة جزاء سجل منها وليد سليمان هدف الفوز والذي جعل الفريق قريبا من اللقب.

وأوضح المدير الفني للأهلي أنه كانت هناك مساحات كبيرة في دفاع الأسيوطي لم يحسن الفريق الأحمر استخدامها، وأن الشوط الثاني شهد هبوطا شديدا في أداء الفريق المنافس، وهو الأمر الذي نجح الأهلي في استغلاله بالنهاية وسجل من خلاله هدف الفوز والثلاث نقاط التي تعتبر الأغلى هذا الموسم في مشوار الفريق.