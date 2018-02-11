المقصيد: 250 معلما من الكويت شاركوا في جائزة أفضل معلم خليجي

كتبت- رنا سالم:

اعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد عن مشاركة اكثر من 250 معلما ومعلمة من الكويت في جائزة محمد بن زايد لافضل معلم خليجي مشيرا الى اننا قفزنا قفزة نوعية من خلال التسجيل والمشاركة في هذه الجائزة في نسختها الاولى والتي وصل عدد المشاركين فيها من دول مجلس التعاون الخليجي الى الف مشارك.

وقال المقصيد للصحافيين خلال افتتاحه صباح امس اعمال دراسة مساعد مفوض خدمة وتنمية المجتمع والتي تنظمها التربية بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

انه سيشارك اليوم في اجتماعات اللجنة الفنية للمسابقة في دولة الامارات العربية المتحدة لمناقشة وبحث العديد من الامور المتعلقة بالجائزة التي رصد للفائز فيها مليون درهم وستكون موزعة على خمسة سنوات.

واشار الى ان الفرصة سانحة امام 10 معلمين ومعلمات من كل دولة لافتا الى ان الجائزة تهدف رفع كفاءة المعلم وابراز دوره الايجابي في جميع المجالات التي حددتها الجائزة.

واضاف ان الكويت رشحت 4 محكمين للجائزة سيقومون بجولة على دول مجلس التعاون للاطلاع على ارض الواقع على ابداعات المشاركين في المسابقة لافتا الى ان اجتماعاتنا ستستمر حتى الخميس المقبل.

وعن افتتاحه اعمال الدراسة ذكر المقصيد انها تعد من اهم الدراسات التي وضعناها ضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية والمناطق التعليمية.

واضاف اننا نولي هذه الدورات اهتماما كبيرا وسنعمل على اقامتها على المستوى الخليجي والعربي خاصة وان الكويت رائدة في الحركة الكشفية.

من جهته اكد موجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية ابراهيم العيد حرص قطاع التنمية التربوية والانشطة ممثلا بالتوجيه العام للتربية الكشفية العمل على تاهيل وتدريب القادة والقائدات على جميع التخصصات الكشفية، مضيفا انه يشارك في الدراسة مايقارب 25 دارسا ودارسة.

من جانبه قال رئيس لجنة تنمية القيادات بجمعية الكشافة الكويتية احمد فرمن اننا نستكمل مابداناه بالتعاون مع وزارة التربية في تنظيم العديد من الدراسات وورش العمل الهادفة.