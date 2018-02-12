المقيرن يوافق على رئاسة اتحاد جدة

أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، حصوله على موافقة رجل الأعمال نواف المقيرن، على تولي رئاسة نادي اتحاد جدة، اعتبارا من الموسم المقبل مع دعمه «للعميد» بـ 50 مليون ريال.
وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حصلت على موافقة أخي نواف بن ناصر المقيرن لتولي رئاسة نادي الاتحاد اعتبارا من الموسم القادم، على أن يبقى حمد الصنيع نائبا له، ووعد بدعم شخصي منه للنادي لا يقل عن 50 مليون ريال».
وكان آل الشيخ قد زف أمس بشرى لجماهير الاتحاد بمحاولة إقناعه لأحد الشخصيات المهمة لدعم النادي الفترة المقبلة.
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