المكسيك: نجاة وزير الداخلية من تحطم مروحيته ومقتل 13

مكسيكو سيتي – وكالات:

قتل نحو 13 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال،عندما سقطت طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل وزير الداخلية ألفونسو بريدا وحاكم أواكساكا أليخاندرو مورات، ومسؤولين كبار، خلال تفقد اثار الدمار الناتج عن زلزال في بلدة صغيرة بولاية واهاكا جنوب البلاد.

وفقد الطيار السيطرة على الطائرة قبل هبوطها، بحسب وزارة الداخلية.

وقال مسؤولون، ان الهليكوبتر التي كانت تقل وزير الداخلية وحاكم الولاية سقطت على سيارتي نقل صغيرتين في أرض فضاء، خلال محاولتها الهبوط في سانتياغو غاميل تيبيك بعد الجولة التفقدية.

وذكر بيان لمكتب المدعي العام لولاية واهاكا، ان المسؤولين الكبار نجوا، لكن 12 شخصا كانوا في الموقع لقوا حتفهم في الحال، وتوفي اخر في المستشفى، وأصيب 15 شخصا في الحادث.

وتسبب الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل وشركة في مكسيكو سيتي والجنوب وألحق الدمار بخمسين منزلا في واهاكا.