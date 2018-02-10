الملتقى الخليجي البيئي يعقد بين 11 و13 مارس

أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخة الابراهيم بدء التحضيرات الخاصة بتنظيم الملتقى الخليجي البيئي بين 11 و13 مارس المقبل والذي تشارك فيه الفرق التطوعية الخليجية البيئية ويهدف الى إدماج المجتمع مع الهيئة على حماية البيئة والوصول الى أفضل الحلول للحفاظ على البيئة.
وأضافت الابراهيم أن الملتقى سيناقش العديد من الأمور يتقدمها دور التطوع في تعزيز قدرات العمل البيئي الخليجي والتطوع البيئي في مكافحة حالات الطوارئ وتجاربهم في العمل التطوعي في المجال البيئي وتأكيد مبدأ الشراكة في العمل البيئي والتأكيد على ثوابت حقوق مختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية في المساهمة في جهود رعاية البيئة وصون الموارد الطبيعية لأنها تمثل ركيزة مهمة في العمل البيئي وحماية المجتمع.
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