الملكية البريطانية للتعليم المبكر تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

برعاية وحضور – نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية لدى الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة ماجد الصالح وبمشاركة سفارة فلسطين لدى دولة الكويت ممثلة بالسفير الفلسطيني رامي طهبوب وحرمه ريما الخالدي ، احتفلت الملكية البريطانية للتعليم المبكر باليوم العالمي للغة العربية وذلك بمقر الحضانة في الصديق.

حيث استقبلت الدكتورة حنان المطوع (مؤسس ورئيس مجلس إدارة الملكية البريطانية للتعليم المبكر) 23 ممثلا عن العديد من السفارات الدول العربية والأجنبية لدى الكويت.

وحضر الحفل – منسق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى دولة الكويت حسين وحيدي، ورئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتورة حنان حمدان.

و قالت صاحبة الملكية البريطانية للتعليم المبكر الدكتورة حنان المطوع: “اللغة العربية هي هويتنا وبصمتنا التي تدل على شخصيتنا الوطنية والقومية والدينية بل والشخصية الحضارية للعرب فلا هوية حقيقية لشعب من الشعوب إلا لغته فهي الشيفرة التي تحمل أسرار الذات من طباع وتفكير وميول. وعلينا أن نجعلها نبراساً مشعاً في حياتنا يهدي الأجيال الصاعدة إلى التشبث بها عنواناً لشخصيته المتعددة الأبعاد في عالم العولمة الإنسانية التي نعيشها ونتفاعل معها تأثرُّراً وتأثيراً ؛ فلا يعني تمسكنا بهويتنا اللغوية العربية العزلةَ عن اللغات العالمية بل علينا أن نغترف من ينابيع لغات العالم الحية ما نستطيع لنندمج في عصرنا ونساهم في بناء الحضارة الإنسانية”.

وشارك أطفال الحضانة الفرحة من خلال عرض أعمالهم الفنية المخصصة لهذا اليوم وأقاموا أيضا العديد من اللوحات التعريفية بدولة فلسطين وأهم خصائصها ، اضافة إلى فقرات فنية ودبكة فلسطينية شعبية أدخلت الفرح والبهجة للحضور وأولياء الأمور.

كما تخلل الحفل ورشة عمل برعاية الفنان الجليل فريـد العلي – مديـر مركز الكويت للفنـون الإسلامية ، حيث عرض على الحضور طرق تخطيط الأحرف العربية ، شاكرين له جهده وحسن مشاركته في هذا الحفل.