«الملك» جيمس يحسم مباراة «كل النجوم»

نيويورك-أ ف ب:

فاز فريق «الملك» ليبرون جيمس على فريق ستيفن كوري 148-145 امس على ملعب ستايبلز سنتر في لوس انجليس في مباراة كل النجوم بنسختها الجديدة.

وكانت المباراة تجمع في السنوات السابقة بين نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الاميركية للمحترفين، لكنها جمعت الاحد افضل نجوم اللعبة بغض النظر عن انتمائهم الى هذه المجموعة او تلك.

وقام ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافاليرز وستيف كوري نجم غولدن ستايت ووريزر اللذان حصلا على اعلى نسبة من الاصوات، باختيار فريقيهما بحرية دون الاخذ بالاعتبار انتماء اللاعبين الى المنطقتين الغربية او الشرقية.

أمام 20 الف متفرج تقدمهم اساطير اللعبة بينهم كريم عبد الجبار وشاكيل اونيل، كانت الكلمة الاخيرة لرفاق جناح كليفلاند كافالييرز.

وفضلا عن فوز فريقه، انهى جيمس المباراة كأفضل مسجل برصيد 29 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ليتم اختياره افضل لاعب في المباراة وذلك للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية والاولى منذ عام 2008، علما بانه نال الجائزة عام 2006.

في المقابل، اكتفى كوري بتسجيل 11 نقطة فقط.

وسيحصل كل لاعب من الفريق الفائز على مكافأة مالية قيمتها 100 الف دولار، فيما ستحصل الجمعية الخيرية التي اختارها ليبرون جيمس، وهي جمعية في لوس انجليس تهتم بمساعدة الاطفال المحرومين، على 350 الف دولار.