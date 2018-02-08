“الملك” ينقذ كافالييرز من الهزيمة في الـ NBA

واشنطن-أ ف ب:

سجل «الملك» ليبرون جيمس سلة استعراضية حاسمة في الوقت القاتل، وقاد كليفلاند كافالييرز وصيف الموسم الماضي والمتعثر راهنا الى الفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 140-138 بعد التمديد، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل جيمس 37 نقطة و15 تمريرة حاسمة و10 متابعات، محققا الـ»تريبل دبل» الثامن له هذا الموسم والـ64 في مسيرته الاحترافية.

وقبل ثانية من نهاية الوقت الممدد، صد جيمس كرة نجم مينيسوتا جيمي باتلر، فمنح فريقه فرصة حسم المباراة بعد وقت مستقطع.

ولعب جيف غرين الكرة لزميله على خط تسديد الرميات الحرة، فارتمى بنفسه الى الوراء وسجل سلة جميلة من فوق باتلر، ليحقق كليفلاند فوزه الاول بعد خسارتين ثقيلتين امام هيوستن روكتس 120-88 واورلاندو ماجيك وصيف القاع في المنطقة الشرقية 116-98.

وقال جيمس «كان فوزا رائعا لنا. كنا بحاجة اليه بعد خسارة الليلة الماضية».

واصبح رصيد كافالييرز، الساعي لبلوغ نهائي الدوري للعام الرابع على التوالي، بعد فترة عيد الميلاد 7 انتصارات ما قبل 13 خسارة.

وسعى كافالييرز في المباراة جاهدا للثأر من خسارته امام مينيسوتا بفارق 28 نقطة في 8 يناير الماضي.

وسجل سبعة من لاعبيه 10 نقاط او اكثر، في مباراة شهدت تبدلا في تقدم الفريقين 34 مرة و16 تعادلا، فيما سجل الفريقان 40 رمية ثلاثية (رقم قياسي).

وكان باتلر افضل مسجل للخاسر مع 35 نقطة، واضاف لاعب الارتكاز الدومينيكاني كارل انتوني تاونز 30 نقطة و10 متابعات.