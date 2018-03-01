دبي-كونا:

كرمت المنظمة البحرية الدولية امس شركة ناقلات النفط الكويتية لانجازاتها في صناعة النقل البحري والتزامها بالمعايير العالمية وذلك خلال معرض البحار العربية التاسع.

وتسلم الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح درع التكريم من قبل سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية كي ليم وذلك في احتفالية أقيمت على هامش المعرض الذي يشارك فيه جملة من شركات النقل البحري العربية والاجنبية.

وقالت شركة الناقلات في بيان صحافي ان التكريم جاء بعد أن حققت العديد من الانجازات والمساهمات الفاعلة في اطار صناعة النقل البحري والالتزام التام بالقوانين والمتطلبات الصادرة من منظمة النقل البحري التي تنص على العمل لتحسين السلامة و الأمان في البحار ومكافحة التلوث البحري.

واشارت انها حققت مؤخرا شهادة المعيار العالمي (ايزو 50001) من منظمة المعايير العالمية في تطبيق نظام إدارة الطاقة إضافة لانقاذها ل 536 لاجئا بالقرب من السواحل الإيطالية العام الماضي ما استحقت معه التكريم كبرى مؤسسات النقل البحري الدولية.

ويأتي مؤتمر ومعرض البحار العربية التاسع المقام في دبي كمنصة تناقش آخر التطورات الستراتيجية والتشغيلية والتقنية في مجال البيئة البحرية والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويجمع أكثر من 7000 متخصص في الصناعات البحرية.

ويعتبر هذا الحدث كمنتدى حيوي للمتخصصين من القطاع الخاص والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المنخرطة في النقل البحري للاجتماع ومعالجة التحديات البيئية والعمل على صياغة اهداف مشتركة وتبادل الأفكار التقنية الجديدة في هذا المجال.

يذكر أن شركة ناقلات النفط الكويتية تأسست عام 1957 وتعتبر اولى الشركات الخليجية المتخصصة في مجال نقل النفط والغاز الطبيعي وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.(النهاية).