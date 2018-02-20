المنيع: ندرس امكانية مشاركة الأزرق في «دولية اليد» بالدمام

كتب – خالد العنزي:

اكد محمد المنيع، رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد «للسياسة»، ان اللجنة المنظمة العليا لبطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد ان اللجنة تدرس استثناء ازرق اليد للمشاركة في البطولة بموافقة الاتحاد الدولي، خاصة وان البطولة تقام تحت مظلة الاخير، وتقام البطولة في مدينة الدمام بمشاركة 16 منتخب عالمين فيما سيتم تحديد موعدها لاحقا.

وبين المنيع، ان عدم مشاركة الكويت في بطولات اليد العربية والاسيوية اضر باللعبة لما يملكة «الازرق» بطل آسيا من حضور قوي ومستوى مميز يعطي للبطولات نكهة خاصة، وقال اننا نامل ان تعود الرياضة الكويتية للمشاركات الخارجية خاصة منتخبات اليد».

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية، قد اعلن امس عن اقامة بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد، وتم اختيار مدينة الدمام مكاناً لاستضافة البطولة.

وحددت جوائز البطولة بحيث تكون 3 ملايين ريال للفائز بالمركز الاول ومليون ريال للمركز الثاني و750 الف ريال لصاحب المركز الثالث و500 الف ريال للرابع، وتم تعيين محمد المنيع مشرفاً على البطولة.

من ناحية اخرى واصل الفريق الاول ليد العربي تقديم عروضه الايجابية بعد ان حقق أمس فوزه الثالث على التوالي ضمن مباريات الاسبوع الرابع عشر من دوري الدمج والذي جاء على حساب الشباب بنتيجة ….»الشوط الاول…. في المباراة التي اقيمت على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية وادارها الحكمان….

وبهذا الفوز رفع «الاخضر» رصيده الى 13 نقطة بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقاط الـ10 بالمركز التاسع، وكان الفريقان قد هبطا رسميا الى دوري الدرجة الاولى، وتتبقى للعربي مباراة اخيرة بالاسبوع الخامس عشر والاخير امام اليرموك بينما الشباب سيلعب امام القرين.

وفي المباراتين اللتين اقيمتا أول من امس ضمن نفس الاسبوع، هبط القرين رسميا الى دوري الدرجة الاولى بعد خسارته القاسية من خيطان بنتيجة 30-18 «الشوط الاول 14-7» باللقاء الذي اداره الحكمان جاسم السويلم وعبدالرحمن الملا، حيث تجمد رصيد القرين عن 14 نقطة وتتبقى له مباراة امام الشباب الاسبوع المقبل وحتى وان فاز فلن تشفع له النقاط في التأهل للممتاز، بينما رفع خيطان رصيده الى 16 نقطة بالمركز السادس وبفارق نقطة عن الصليبخات ونقطتين عن برقان.

واصبح تاهل خيطان للممتاز في يده، حيث سيلتقي برقان بالجولة الاخيرة ولا بديل له عن الفوز حيث يتساوى مع برقان بالنقاط وتكون الافضلية له بالمواجهة المباشرة.

وتختتم مباريات الاسبوع الرابع عشر من الدمج اليد، حيث يلتقي الفحيحيل «العاشر بـ8 نقاط» مع الصليبخات «الخامس بـ17 نقطة» في الخامسة مساء، وهو لقاء مهم جداً للصليبخات كون الفوز او التعادل سيأهله الى الدوري الممتاز دون النظر لنتيجة برقان وخيطان المقبلة وفي حال خسارته فإنه ينتظر هدية من برقان بالفوز على خيطان بالاسبوع المقبل، واللقاء الثاني بين الكويت «متصدر الترتيب بـ24 نقطة» مع كاظمة «الثالث بـ23 نقطة» في السادسة والنصف مساء، والفريقان قد تاهلا مسبقاً مع السالمية الى الممتاز.