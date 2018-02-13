كرمت جمعية المهندسين خريجي دورة ” إعداد مدرب ” التي اقامتها بالتعاون مع دائرة التنمية الأسرية بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في احتفال اقيم بمقر الجمعية.
ووزع رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل ورئيسة قسم الدراسات الحرة في دائرة التنمية الأسرية بوزارة الأوقاف مي العبيدان مجتازي الدورة والمشاركين شهاداتهم، كما تم تكريم عدد من المحاضرين وتبادل دروع خاصة بالمناسبة بين الجمعية والدائرة، قدمت الحفل آسيا الفرج.
وأكد الجانبان حرصهما على اقامة مثل هذه البرامج التي تهدف الى تحقيق التنمية البشرية للمهندسين وغيرهم من فئات المجتمع.
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