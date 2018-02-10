أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي عن نتائجها المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث حققت صافي أرباح قدرت بحوالي 2.6 مليون دينار، وقد ارتفعت موجودات الشركة بنسبة 29% عن العام الماضي لتصل الى 66 مليون دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 43 مليون دينار بارتفاع نسبته 4%، وعن الاداء التشغيلي فقد حققت الشركة إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 64 مليون دينار مقارنة بـ 56 مليون دينار للعام الماضي بنسبة ارتفاع 15.4%، كما ارتفعت التكاليف التشغيلية من 48 مليون دينار لتصل الى 57 مليون دينار، واستطاعت الشركة خلال هذا العام رفع عدد الأغنام المستوردة بنسبة 11% عن الكميات التي تم استيرادها في عام 2016، و قد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم والتي تخضع لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة.

وقال بدر ناصر السبيعي رئيس مجلس الادارة: هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها “المواشي” أرباحا قياسية بالرغم من الظروف الكثيرة والصعبة.

وأضاف السبيعي ان هناك الكثير من النشاطات والاعمال والإجراءات الرئيسيةالتي تم تنفيذها خلال سنة 2017، في مركز الشركة الرئيسي في دولة الكويت وفي فروعها التابعة في دولة الامارات العربية المتحدة وأستراليا، والتي ساهمت وبشكل كبير وواضح في رفع وتطوير الأداء وتحقيق الستراتيجيات التي ستعود حتما بالفائدة المستدامة على المستهلكين والمساهمين في السنوات القادمة.

وأفاد السبيعي أن الشركة قد أعادت هيكلة شركتها التابعة في الامارات العربية المتحدة وبحمد الله وتوفيقه فإن شركتنا التابعة في الامارات قد بدأت بالتحول الى الربحية بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الإدارة التنفيذية، كما وقامت الشركة بتعديل وتطوير شركتها التابعة في استراليا بما سينعكس إيجابا على الأداء العام للمجموعة.

من جانب آخر صرح الرئيس التنفيذي للشركة أسامة خالد بودي أن سنة 2017 كانت سنة استثنائية بالنسبة لـ “المواشي” وأن الأرباح لسنة 2017 وان كانت اقل من أرباح العام 2016 لأسباب ارتفاع اسعار الاغنام في استراليا بنسبة وصلت الى 30% والارتفاع في أسعار صرف العملة، وارتفاع الكلفة التشغيلية للنقل البحري وارتفاع أسعار الوقود كانت السبب الرئيسي لارتفاع التكاليف التشغيلية الإجمالية للشركة، إلا ان الشركة وبالرغم من كل هذه العوامل الخارجة عن إرادتها والتي أدت الى الارتفاع في الكلفة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية.

كما واصلت الشركة تنفيذ ومتابعة مشاريعها الكبرى خلال العام 2017 وتلبية ما تحتاجه هذه المشاريع من تمويل مثل مشروع “مسلخ محافظة العاصمة وسوق الماشية المركزي” المتوقع افتتاحه رسميا في الربع الثاني من عام 2018 والذي سيكون له دورا إيجابيا في الأداء التشغيلي للشركة، الى جانب مشروع بناء الباخرة الجديدة “الكويت” التي من المتوقع استلامها في الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف بودي بأن الشركة نجحت ايضا في تنفيذ خطتها التي وضعتها لسنة 2017، وحققت أداء تشغيليا إيجابيا حيث ارتفعت كمية المبيعات الخارجية والمحلية بنسبة 11% ويتضح ذلك عند الاطلاع على إجمالي الإيرادات التي تم تحقيقها في سنة 2017.