الموسى لطرح أراضي «الزراعة» الفضاء على أصحاب المشروعات الصغيرة لاستغلالها نظير صيانتها

شدد عضو المجلس البلدي السابق المهندس علي الموسى على ضرورة الاهتمام بالشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم لإنجاز مشاريعهم التي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وقال الموسى في تصريح صحافي: إن الدولة وأجهزتها المختلفة معنية توفير الأرض الخصبة للشباب لانجاز مشاريعهم المختلفة مشيرا إلى أن الكثير من الوزارات والمؤسسات والهيئات بإمكانها الاعتماد على هذه الفئة في المجتمع لإبراز جهودها من خلال الأعمال التي يقومون بها لصالح الوطن والمواطن والمقيم.

وأضاف أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تمتلك أراض كثيرة في المناطق السكنية سواء كانت القديمة أو الجديدة ولم تقم بإنشائها لعدم وجود الميزانية الكافية مشيرا إلى انه بإمكان الهيئة طرح الحدائق المزمع إنشاؤها على هؤلاء الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستغلالها من خلال إقامة مشاريعهم وفي المقابل تكفلهم بصيانة هذه الحدائق.

وأوضح الموسى أن الشباب لديهم أفكار جديدة وبإمكانهم أن ينفذوها في حال وجدوا الدعم الكافي والموقع المناسب مؤكدا أن تسليم الحدائق العامة لهذه الفئة لتنفيذ أفكارهم يعتبر الخطوة الأولي في طريق نجاح هؤلاء الشباب في ظل وجود رقابة من الهيئة على الحدائق حتى لا يتم إهمالها.