المومني: العلاقات الأردنية – الكويتية نموذج يحتذى

كتب – شوقي محمود:

أكد وزير الإعلام والاقتصاد والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية د. محمد المومني أن العلاقات التاريخية التي تجمع بلاده مع العراق، فضلا عن التقارب الجغرافي بين البلدين ودراية الأردن سواء على صعيد القطاعين الحكومي أو الخاص بكافة قطاعات الاقتصاد العراقي، يجعل الأردن في مصاف الدول التي تساند جهود العراق في إعادة الإعمار.

وقال د. المومني في تصريح له امس ان علاقات الأردن مع الكويت على المستوى المؤسساتي وعلى المستوى السياسي والاقتصادي نموذج يحتذى به في العلاقات، لافتاً في الوقت ذاته الى ان العلاقات على المستوى الاعلامي سواء كان على مستوى وكالات الانباء ووزارة الاعلام بين وزارتي البلدين التنسيق بينهما مستمر على جميع المستويات ومتفاعلة وتعبر دائما عن توجيهات القيادتين بان يكون هناك تعاون مستمر وان يكون هناك تأكيد على وحدة الهدف والمصير.

وعن مشاركة بلاده في عملية السلام بالشرق الأوسط وكيفية ايجاد توافق حولها قال المومني المطلوب من الجميع في هذه المرحلة ان يكثف الجهود على المرجعيات الدولية لعملية السلام ونؤكد على حل الدولتين وعلى ان يكون هناك عملية سلمية ذات مصداقية وان نساعد الاطراف المعنية لكي يجلسوا على طاولة المفاوضات وكي يبدؤوا بالتعاون مع التحديات التي تقف بوجه عملية السلام وكافة الجهود يجب ان تصب في هذا الاطار ونحن في الاردن لن ندخر اي جهد في هذه العملية.

وبشأن الأوضاع الامنية في بلاده قال ان الاوضاع ممتازة بفضل احترافية اجهزة الامن والقوات المسلحة والحمد لله استطعنا ان نحمي حدودنا من كافة الاعتداء عليها ونحن مستمرون في هذا الجهد الشمولي والمستمر وعلى كافة الصعد من اجل ان نرسخ امننا واستقرارنا لاننا نعتقد ان ترسيخ الامن والاستقرار الخطوة الاولى نحو الازدهار الذي نطمح اليه.

وحول الخطوات التي تتبعها الاردن في التعامل مع العائدين من القتال والذين ينتمون الى داعش قال تقديراتنا لعدد المتبقي من الاردنيين في العراق انه قليل ومتناقص وبطبيعة الحال ضمن القوانين الاردنية هناك قوانين تجرم لتنظيمات ارهابية وبالتالي ان حدث تم القاء القبض على اردني شارك في الحرب مع تنظيمات ارهابية يرسل فورا للاجهزة الامنية ومحكمة امن الدولة ليلقى قصاصه العادل وهذه الطريقة التي نتعامل فيها مع الاعداد القليلة التي ربما بقيت

واضاف: نحن ندرس حالات اطفال الارهابيين ومن هم وما يحملونه من اوراق ثبوثية واين كانوا يعيشون وجميع هذه التفاصيل مهمة ونحن نتعامل معها بدقة وحذر ويجب ان يكون هناك دقة في التعامل مع هذا الامر بان لايجوز ان يترك من قاموا بجرم الارهاب ان يفلتوا بما قاموا به.