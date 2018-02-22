وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن ما تداولته الصحف خلال الأيام الماضية عن دمج هيئة القوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة.

وقال نمى الى علمنا بان الترشيحات للمناصب القيادية تم رفعها فعليا من الوزير ومعروضة على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لاعتمادها وعليه سأل: هل تم فعليا ترشيح اسماء لشغل هذه المناصب تتراوح خدمتهم ما بين ٣٣ و٣٨ سنة؟ وفي حال صحة ذلك افادته بالسيرة الذاتية لكل منهم ومبررات ترشيحهم وهل خلت الجهة من الكفاءات من الشباب لشغل تلك المناصب وضخ دماء جديدة؟

واشاد إلى أن هناك العديد من الكفاءات في برنامج اعادة الهيكلة اضطرت الى التقاعد او الاستقالة او الانتقال إلى جهات اخرى او اخذ اجازة دراسية بسبب الاحباط وفقدانهم المرتقب لمناصبهم او ضياع فرصتهم في ترقيات ينتظرونها منذ سنوات وذلك بسبب تفضيل القادمين من هيئة القوى العاملة عليهم ما يعد خرقا مباشرا لمبدأ العدالة بين المواطنين وتساءل: ما إجراءاتكم لضمان حصول المواطنين الموظفين على حقوقهم؟

وطلب تزويده بأعداد من سيتم احالتهم الى التقاعد بسبب اكمال المدة او تحويله مستشاراً وبمبررات الانتقائية في تطبيق قرار مجلس الوزراء باحالة من تم ٣٠ سنة خدمة إلى التقاعد وتطبيقه على العاملين دون القياديين؟ واجراءات مجلس الوزراء في تطبيق العدالة والمساواة بين المواطنين كما جاء في نص المواد ٧ و ٨ و ٢٩ من الدستور.