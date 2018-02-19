أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني ان فحص ارصدة حساب الأصول «العهد» يشير إلى تضخم ارصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعت واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2016/2017 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة.

وأوضح العدساني في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان الكشف يتضمن 1.05 مليار حجم التجاوز بالصرف على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 2.2 مليار دينار أرصدة مقيدة منذ عدة سنوات دون تسوية علما ان ديوان المحاسبة تحفظ عليها، و1.1 مليار دينار مبالغ مستحقة على جهات حكومية وافراد، و1.5 مليار دينار دفعات مقدمة عن عقود مبرمة، ولفت الى ان إجمالي مبالغ حساب العهد وصلت إلى 6 مليارات دينار، مشيرا الى ان هناك 128 مليون دينار رواتب لاتزال باقية بالحسابات نتيجة ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.

وأضاف ان لجنة الميزانيات ناقشت الموضوع خلال اجتماع امس مع الجهات الرقابية والحكومية وتم تكليفها وبالتنسيق مع اللجنة لمعالجة الأمر وتسويته محاسبيا والالتزام باللوائح والضوابط وفق قواعد الميزانية وعدم مخالفتها.