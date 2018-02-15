د. خالد عايد الجنفاوي

د. خالد عايد الجنفاوي

ثمة مُفَارَقَة أخلاقية تتمثل أحياناً في توالي وقوع المصائب على رؤوس بعض الاتقياء والمُستقيمين أخلاقياً، أو من يعتقدون أنهم كذلك، مع أنهم يبذلون جهودهم لتحقيق حياة إنسانية متكاملة ترتكز على الانصاف والعدل والاستقامة الاخلاقية واتقاء الله في أنفسهم وفي الناس الآخرين. وتشابه هذه الاشكالية الاخلاقية المتكررة وضع ذلك الانسان العفوي وربما بسيط التفكير، والذي تمطر عليه السماء بغزارة، ولكنه يستمر يعتقد في داخل نفسه أنه يستحق ضوء الشمس! وبالطبع، ما هو مأساوي حول ظاهرة توالي المصائب والكوارث والنكبات الفعلية والمجازية على رؤوس بعض الاتقياء، رغم من استمرارهم في الالتزام بمسؤولياتهم الاخلاقية المختلفة وسعيهم المتواصل لتحقيق حياة إنسانية معتدلة ومتكاملة، هو أنه كلما تعاقبت تلك الكوارث والنكبات اشتدت وطأتها وكأنّ لسان حال الضمير الاخلاقي الكوني يقول للمرء: إن التقوى والاستقامة الاخلاقية وحرص المرء السوي على ممارسة حياة أخلاقية، ربما ستؤدي به إلى التعرض لمزيد من الكوارث الموجعة، والتي ستقع على رأسه أو على رؤوس المقربين إليه، ومن يهتم بأمورهم. وفي هذا السياق الاخلاقي المتناقض، ربما ستتحول الاستقامة الاخلاقية أحياناً إلى مُعَرْقَل يمنع تحقيق الشعور بالطمأنينة وبالسعادة والشعور بالحرية وبراحة الضمير كنتائح متوقعة للتقوى والتزام الخلق الحسن، ولكن بالنسبة للحكماء وأهل البصيرة والخبرة تتمثل بعض الاسباب الحقيقية وراء تكرار وقوع المصائب على رؤوس بعض الاتقياء بالتالي:

-الانغماس في الدروشة الفكرية والاخلاقية المُفرطة يشوش عقل المرء، وربما سيمنعه عن رؤية الحقيقة وفهم الواقع الذي يعيشه.

-يرسخ الهوس في ممارسة المثالية الاخلاقية المبالغة الروح الانهزامية لدى البعض، حتى يبدؤوا يعتقدون أنهم مسيرون وليسوا مخيرين، وأنّ المرء لا يصنع ظروفه طريقة تفكيره.

-يؤدي الحرص المبالغ على تحقيق المثالية في حياة غير مثالية إلى تضييع الوقت الثمين في محاولات عدمية لتبليط البحر، و غرس بذور في أرض سبخة لا تصلح للزراعة.

– «عندما تكون في روما افعل كما يفعل الرومان»!

-خلف كل حرص مُفرط وشديد على ممارسة المثالية الاخلاقية المبالغة بشكل يتعارض مع المنطق الاخلاقي الكوني ضعف ثقة بالنفس.

كاتب كويتي

@aljenfawi1969